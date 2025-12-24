조직개편…생산·포용금융부 신설 소비자보호부 기능확대…사기 예방

신한은행이 AX·DX(인공지능·디지털 전환) 가속화와 디지털자산 대응을 핵심 과제로 내세운 전사 혁신 조직 ‘미래혁신그룹’을 신설하고, 생산·포용금융 강화를 위한 전담 조직을 새로 꾸리는 등 조직개편을 단행했다.

신한은행은 23일 서울 중구 세종대로 본점에서 이사회를 열고 경영진 신규 선임과 함께 조직 개편을 이같은 골자로 단행했다고 24일 밝혔다. 고객 중심 영업체계를 강화하는 한편, 미래 경쟁력 확보와 사회적 책임 이행을 동시에 추진하겠다는 취지다.

이날 이사회에서는 영업추진1그룹·고객솔루션그룹·자산관리솔루션그룹·자본시장그룹·리스크관리그룹·경영지원그룹·브랜드홍보그룹 등 주요 그룹을 이끌 경영진을 신규 선임했다. 금융소비자 보호와 은행 본업을 통한 사회적 책임 이행에서 성과를 낸 일부 경영진은 연임을 결정해 경영 안정성도 함께 고려했다.

영업추진1그룹장에는 리테일·기업·IB 등 다양한 영업 경험을 쌓아온 이종구 그룹장이 선임됐다. 고객솔루션그룹장은 영업점과 본부를 두루 거친 이승목 그룹장이 맡는다.

자산관리솔루션그룹장에는 자산관리 실무와 조직 운영 경험이 풍부한 이재규 그룹장이, 자본시장그룹장에는 자본시장 분야에서 신사업 발굴 역량을 인정받은 강수종 그룹장이 각각 선임됐다.

리스크관리그룹장은 ROC(위험조정수익률) 관점의 리스크 전략 수립 능력을 갖춘 김경태 그룹장이 맡게 됐다.

경영지원그룹장은 지주·글로벌·HR 등 전행 경영전략 실행 경험을 보유한 강영홍 그룹장이 선임됐다. 브랜드홍보그룹장은 대내외 홍보와 사회공헌 분야에서 경험을 쌓은 김정훈 그룹장이 담당한다. 신규 선임된 경영진의 임기는 2026년 1월 1일부터 시작된다.

이번 조직 개편의 핵심은 고객 채널 경쟁력 강화와 전사 혁신 체계 구축이다. 신한은행은 그동안 개인·기업 중심 조직을 고객 관점으로 재편해 왔으며, 2024년 고객솔루션그룹 신설에 이어 올해는 개인솔루션부와 기업솔루션부를 통합한 고객솔루션부를 출범시킨 바 있다.

이번 개편에서는 기관솔루션그룹과 디지털이노베이션그룹을 통합해 ‘기관·제휴영업그룹’을 신설했다. 이를 통해 나라사랑카드, BaaS(서비스형 뱅킹) 제휴 사업, ‘땡겨요’와 ‘헤이영’ 등 플랫폼을 기반으로 고객 접점을 확대할 계획이다. 퇴직연금과 시니어 자산관리 수요 증가에 대응해 ‘SOL메이트 라운지’를 중심으로 시니어 종합상담 기능도 재편한다. 영업 평가와 채널 운영 거버넌스는 일원화해 현장 경쟁력을 높인다는 방침이다.

전사 혁신을 총괄하는 ‘미래혁신그룹’도 새롭게 신설됐다. 미래혁신그룹은 단기 실적 중심의 영업 방식에서 벗어나, 중장기 관점에서 사업 구조와 업무 방식을 점검하고 혁신 과제를 발굴·조정하는 역할을 맡는다. 시니어 자산관리, 외국인 고객 확대, AX·DX 가속화, 디지털자산 대응 등이 주요 과제로 설정됐다.

금융의 본업을 통한 사회적 책임 이행도 강화한다. 신한은행은 ‘생산·포용금융부’를 신설해 혁신 기업과 미래 산업에 대한 자금 공급을 확대하고, 금융 접근성이 낮은 취약계층 지원 체계를 정비할 계획이다.

아울러 소비자보호부의 기능을 확대해 금융사기·보이스피싱 예방과 상품 판매 전 과정에 대한 사전 점검 체계를 고도화한다.

유혜림 기자