‘노벨상 족집게’ 꼽은 연구 영향력 세계최고 효율 태양광 가능성 제시

한국화학연구원 전남중 박사 연구팀의 페로브스카이트 태양전지 기술이 과학기술정보통신부가 발표한 ‘2025년 국가연구개발 우수성과 100선’ 에너지 환경분야 최우수 성과로 선정됐다.

전남중 박사 연구팀은 페로브스카이트 태양전지 세계 최고 효율을 9차례나 경신하고, 기업과의 긴밀한 협업 하에 상용화를 추진하는 등의 성과를 인정받았다.

페로브스카이트 태양전지는 단위소자의 고효율로 상용화 가능성을 입증했지만, 상용화를 위해서는 대면적화가 필수적이다. 연구팀은 대면적 균일코팅, 레이저 식각, 신규 소재 개발을 통해 200㎠ 이상 대면적 부문 20% 효율을 세계 최초로 돌파하며 상용화 가능성을 키웠다.

가장 큰 의미는 실험실 기술을 넘어 실제 사업화로 이어지고 있다는 점이다. 연구팀은 ㈜유니테스트, ㈜엘케이켐 등 국내 기업에 기술이전을 완료, 사업화를 위한 협업을 진행 중이다.

㈜유니테스트는 기술을 이전받아 IoT 제품을 시·양산 국내 최초로 페로브스카이트 태양전지 상업화에 성공하며 저조도 환경에서도 작동하는 제품을 생산하고 있다. 이는 출연연의 기술이 연구실을 벗어나 실생활에 적용되고 있음을 보여주는 실질적 성과다.

