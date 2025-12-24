8년 만의 대형 전장 분야 인수 고성장 ADAS 시장 본격 진출 미래동력 전략적 M&A 연장선 글로벌 종합 전장기업 도약발판 이재용 “과감한 혁신·투자” 강조

삼성전자가 올해 들어서만 4번째 인수합병(M&A)에 나서며 미래 성장 동력 확보에 박차를 가하고 있다. 이재용 삼성전자 회장의 사법리스크 탈피 후 올해 들어 M&A 시계가 빨라지고 있는 것이다. 냉난방공조(HVAC)에 이어 전장 분야 빅딜이 이어지며 내년에도 전략적 M&A가 이어질 것으로 보인다.

삼성전자는 23일 자회사 하만을 통해 독일의 자동차 부품기업 ZF프리드리히스하펜의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 사업부를 약 15억유로(2조6000억원)에 인수한다고 밝혔다. 삼성전자의 전장 분야 인수합병은 2017년 하만 이후 8년 만에 처음이다.

ADAS란 카메라, 레이더 등 센서를 이용해 주변 환경을 분석하고 위험을 감지해 운전자가 차량을 안전하게 주행할 수 있도록 돕는 기술을 뜻한다. ZF사는 25년 이상의 업력을 바탕으로 글로벌 ADAS 스마트 카메라 분야에서는 업계 1위 입지를 확보하고 있다.

특히 최근 자동차는 IT 기술과 소프트웨어가 결합한 SDV(소프트웨어 정의 차량)로 발전하면서 디지털 콕핏(디지털화된 자동차 내부 운전공간)과 ADAS가 통합되는 중앙집중형 컨트롤로 구조로 전환되고 있다.

디지털 콕핏, 카오디오 등 ‘차량 내 경험(In-Cabin Experience)’ 부문 업계 1위인 하만은 ADAS 스마트 카메라 1위 업체를 인수하며 글로벌 종합 전장 기업으로 도약할 발판을 마련했다.

삼성전자는 “이번 인수로 하만의 주력 제품인 디지털 콕핏에 ADAS를 중앙집중형 컨트롤러 구조로 통합해, 빠르게 전환되는 자동차 트렌드를 선도할 역량 확보와 향후 자동차 산업의 패러다임을 바꿀 SDV 시장을 선도해 나갈 수 있는 기반을 구축했다”고 설명했다.

ADAS와 중앙집중형 컨트롤러 시장은 안전성, 편의성 등을 기반으로 2025년 62.6조원에서 2030년 97.4조원, 2035년 189.3조원으로, 2035년까지 연평균 12%씩 급성장할 것으로 전망된다.

아울러 반도체, 디스플레이, 카메라, 스마트폰 등 삼성전자의 주요 사업과도 시너지가 날 것으로 기대된다.

독일 ZF사는 ADAS 뿐 아니라 변속기, 섀시부터 전기차 구동부품까지 폭넓은 사업 영역을 보유하고 있다. 다양한 시스템 온 칩(SoC) 업체들과의 협업도 이어가고 있다.

여기에 모바일, TV, 가전 리더십과 하만의 독보적인 전장 기술력이 결합, 스마트폰·스마트홈· 스마트카까지 하나의 생태계로 이어지는 AI 기반 초연결 모빌리티 경험을 제공할 수 있을 것으로 보인다.

삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A를 실행할 뿐만 아니라, 하만과 삼성전자의 다양한 IT·S/W·AI 기술과 전장·오디오 기술 간 시너지를 창출해 2030년 매출 200억달러 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 위상을 더욱 강화할 계획이다.

하만 CEO 겸 오토모티브 사업부문 크리스천 소봇카 사장은 “하만의 전장 분야 전문성과 삼성의 IT 기술 리더십을 결합해 자동차 업체들의 SDV 및 차세대 중앙집중형 컨트롤러 전환을 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

▶사법리스크 탈피한 이재용 회장…올해만 4번째 인수합병=이번 M&A는 2017년 약 9조2000억원에 하만을 인수한 뒤 약 8년 만에 단행된 전장 분야 빅딜이라는 점에서 의미가 크다.

2017년 이재용 삼성전자 회장이 처음으로 등기이사에 오른 뒤 단행한 첫 M&A였던 하만 인수 이후 이 회장의 사법리스크로 대형 M&A 및 신사업 발굴은 사실상 멈춤 상태였다.

2019년 스마트폰 광학 줌 카메라 분야 전문 기업인 이스라엘의 코어포토닉스를 약 1700억원에 인수하고, 2020년 미국 5G·LGE 망설계·최적화 전문기업 ‘텔레월드 솔루션즈’ 인수 등 스타트업 및 전문 기업 인수가 드문드문 이어졌다.

2023년부터 2024년까지 약 2670억원을 투자하며 자회사로 편입시킨 로봇 전문기업 레인보우로보틱스 또한 조 단위 빅딜로 부르기는 어려웠다.

하지만 올해부터는 기류가 바뀌었다. 올해에만 4건의 대규모 M&A를 성사시키며 사업 확장 및 미래 성장동력 발굴에 시동을 켠 것이다.

올해 5월 하만이 미국 마시모사의 오디오 사업부를 약 3억5000만달러(약 5000억원)에 인수한 것을 시작으로 냉난방공조(HVAC) 사업 확대를 위해 독일 공조업체 플랙트그룹 지분 100%를 15억유로(약 2조4000억원)에 인수하는 조 단위 빅딜이 터졌다.

7월에는 미국 디지털 헬스케어 회사 젤스(Xealth)를 인수, 기존 삼성헬스 서비스와 젤스 플랫폼을 결합해 ‘커넥티드 케어’ 서비스를 선보인다고 밝혔다.

이 같은 연쇄적인 인수합병의 배경에는 미래 성장 동력 확보를 위한 이재용 회장의 의지가 작용된 것으로 보인다. 특히 올해 11월 TF에서 상설 조직으로 전면 개편된 사업지원실 내에 인수합병팀이 신설됐다는 점도 향후 초대형 M&A가 이어질 수 있다는 점을 시사한다.

이재용 회장이 사법리스크를 탈피했다는 점도 대형 빅딜에 대한 기대감을 높이고 있다. 올해 3분기 삼성전자의 사업보고서에 따르면 회사가 보유한 현금 여력은 약 110조원에 육박한 만큼 실탄은 충분하다는 분석이다.

이 회장은 지난 22일 기흥과 화성 반도체 캠퍼스를 찾아 “과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 강조한 바 있다. 박지영 기자