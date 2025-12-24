중부 골프장은 대폭, 남쪽은 소폭 인하 경남 그린피가 수도권보다 비싼 역전현상도

[헤럴드경제=조용직 기자] 국내 골프장의 새해 1월 골프장 이용료(그린피)가 성수기인 올해 10월에 비해 6만∼7만원 정도 싸게 책정될 것으로 조사됐다.

한국레저산업연구소가 24일 발표한 ‘대중형 골프장의 성수기·비수기 그린피 비교’ 자료에 따르면 비수기에 해당하는 1월 195개 대중형 골프장 이용료(최고가 기준·제주도 제외)는 주중 10만2000원, 주말 13만3000원으로 성수기인 10월과 비교해 주중 6만7000원, 주말 7만7000원씩 가격이 낮게 책정된 것으로 나타났다.

주중 골프장 이용료 인하액을 보면 충청북도의 대중형 골프장이 평균 10만8000원으로 가장 많고, 경상남도 대중형 골프장은 주중과 주말의 차이가 2만8000원에 불과한 것으로 집계됐다.

이 때문에 경남 대중형 골프장의 그린피가 수도권보다 비싼 역전현상이 나타났다. 경남 대중형 골프장의 1월 주중 그린피는 평균 12만1000원으로 수도권의 평균 그린피 11만원보다 1만1000원 비싸다.

한편 18홀 이상 대중형 골프장 237개소 가운데 1월에 영업하는 곳은 195개소로 전체 82.3%에 이른다. 회원제 골프장은 전체 154개소의 69.5%인 107개소가 1월에 문을 연다.

휴장한 대중형 골프장들을 지역별로 보면, 적설과 강추위가 있는 강원도 골프장의 비중이 52.9%(18개소)로 가장 높고 다음이 수도권 33.9%(21개소), 충북 9.7%(3개소) 순이었다. 영호남 골프장들은 기후가 온난한 덕분에 모두 정상영업을 하고 있다.

서천범 한국레저산업연구소 소장은 “겨울철에는 골프를 치지 않거나, 날씨가 따뜻한 외국으로 원정 골프를 떠나는 사람이 많아 국내 골프장 이용객 수가 줄어든다”며 “춥지 않은 날씨를 잘 선택하면 값싸게 골프를 즐길 기회를 마련할 수 있다”고 말했다.