[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 행정안전부 주관 ‘2025년 재난관리평가’에서 2년 연속 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 중앙부처와 전국 광역·기초지자체를 대상으로 재난의 예방·대비·대응·복구 전 과정에 대한 관리 역량을 종합적으로 점검하는 방식으로 진행됐다. 경남도는 자연재난 대응 체계와 재난 발생 시 현장 중심의 상황관리 체계 운용에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

경남도는 재난 취약지역 사전 점검과 예방 활동을 강화하고, 재난 발생 시 관계기관과의 협업 체계를 통해 신속한 대응에 주력해 왔다. 이러한 대응 체계가 이번 평가에 반영됐다는 설명이다.

이번 수상으로 경남도는 국무총리 표창과 함께 특별교부세 2억1750만원과 포상금 950만원을 확보했다.

도내 시·군 가운데서는 창원시, 김해시, 밀양시, 거제시, 합천군 등 5개 시·군이 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관 표창과 함께 각각 특별교부세 1억3000만원을 받는다.