[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구과학대는 오는 29일부터 내년 1월 14일까지 시행하는 2026학년도 정시 모집에서 66년 전통의 간호학과를 비롯한 24개 학과에서 전체 모집인원 1515명 중 87명(5.74%)을 선발한다고 24일 밝혔다.

전형별 모집인원은 ▲일반고전형 31명 ▲특성화고전형 8명 ▲대학자체전형 23명 ▲고른기회전형 25명(수시모집 예치금 등록 결과에 따라 변동될 수 있음) 등 이며 일반고전형은 수능 성적 80%와 면접 20%, 특성화고전형은 학생부 성적 80%와 면접 20%를 각각 반영한다.

대구과학대는 지원 학과의 특성과 학생의 적성을 반영한 실질 중심 전형 운영을 위해 매년 대학자체전형을 실시해 높은 호응을 얻고 있다.

2026학년도 정시에서도 간호학과, 의무행정과, 경찰경호행정과, 측지정보과, 건축인테리어과, 라이프케어자율대학 등 6개 학과에서 23명을 대학자체전형으로 선발한다.

특히 간호학과는 특기·적성을 반영한 실무 중심의 인재를 선발하여 미래 보건의료 환경을 선도할 글로벌 간호 전문 인력 양성에 집중할 계획이다.

성인학습자 친화 대학으로 자리매김한 대구과학대는 금융부동산과, 사회복지상담과, 지역인재개발학과, 실용주얼리창업학과 등 다양한 전공을 갖춘 평생교육대학을 운영하며 지역 기반 평생교육 생태계를 강화하고 있다.

대표 프로그램인 ‘교양중심 찾아가는 평생교육과정’은 지역 주민의 삶의 질 향상과 취·창업 역량 강화를 목적으로 지난 9월 6일부터 내년 1월 24일까지 매주 토요일 총 17회 운영된다.

간호학과, 치위생과, 물리치료과, 안경광학과, 식품영양조리학부, 의무행정과, 측지정보과, 금융부동산과 등 17개 학과가 참여해 ‘건강 100세’, ‘웰빙LIFE’, ‘중장년 마루터’, ‘세대 공통 인생마루터’, ‘시니어마루터’등의 프로그램에 1700여명의 지역민이 참여할 수 있다.

신입생의 진로 탐색을 지원하는 ‘라이프케어자율대학’도 운영 중이다.

1학년 1학기 공통 교과 이수 후 2학기에는 식품영양조리학부, 방송영상제작과, 뮤지컬연기과, 레저스포츠과, 전문스포츠지도과 중 희망 전공을 선택해 학위를 취득할 수 있어 학생 맞춤형 진로 설계가 가능하다.

입학 정보 접근성도 크게 향상됐다. 대구과학대는 온라인 입시 플랫폼 ‘OPEN CAMPUS’를 통해 학과 체험 영상, FAQ, 캠퍼스 투어 신청, 교수와의 1:1 진학 상담 등 다양한 정보를 제공한다.

또 내신성적진단 프로그램, 유튜브ㆍ인스타그램ㆍ페이스북ㆍ블로그 등 SNS 채널, 카카오플러스친구 실시간 상담, VR캠퍼스를 통한 간접 캠퍼스 체험 등 비대면 기반의 입시 지원 체계를 구축했다.

학생 복지 지원 역시 전국 최고 수준이다. 2024년 대학정보공시 기준 등록금 대비 장학금 지급률은 86.4%에 달하며 TSU드림인재장학을 비롯해 성적우수장학, 교육과정 연계 장학 등 다양한 제도로 반값등록금을 실현하고 있다.

특히 간호학과·물리치료과는 수시·정시 최초합격자 중 상위 50% 이내 학생에게 매년 등록금 전액을 지원한다.

김영식 입학학생처장은 “대구과학대는 학생 중심의 교육 철학을 기반으로 미래 사회 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 인재 양성 체계를 지속적으로 고도화하고 있다”며 “앞으로도 학생 맞춤형 학습 지원과 글로벌 역량 강화, 장학제도와 복지 서비스를 확대해 지역사회와 함께 성장하는 미래형 전문 인재를 꾸준히 양성하겠다”고 말했다.