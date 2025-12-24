강화된 IIHS 평가 기준 충족 아틀라스, 3년 연속 최고 등급

[헤럴드경제=정경수 기자] 폭스바겐의 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아틀라스’가 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)로부터 최고 수준의 안전성을 인정받았다.

폭스바겐은 아틀라스와 아틀라스 크로스 스포츠가 IIHS의 차량 안전도 평가에서 최고 등급인 ‘톱 세이프티 픽 플러스’를 획득했다고 24일 밝혔다. IIHS는 매년 미국 시장에 출시된 차량을 대상으로 충돌 안전 성능과 충돌 예방 시스템 등을 종합 평가해 안전 등급을 부여한다.

올해부터 IIHS는 평가 기준을 대폭 강화했다. ‘톱 세이프티 픽 플러스’를 받기 위해서는 강화된 오프셋 전면 충돌 평가와 측면 충돌, 스몰 오버랩 충돌 평가에서 최고 등급인 ‘우수’를 받아야 하며, 보행자 전방 충돌 방지 성능과 기본 적용 헤드라이트 역시 ‘양호’ 이상을 충족해야 한다.

2026년형 아틀라스와 아틀라스 크로스 스포츠는 이러한 강화된 기준에도 주요 평가 항목에서 우수한 성적을 기록하며 ‘톱 세이프티 픽 플러스’에 선정됐다. 아틀라스는 2024년 현행 모델 출시 이후 3년 연속 IIHS ‘톱 세이프티 픽’ 수상이라는 성과도 함께 달성했다.

이번 평가에서 두 모델은 ▷중간 오버랩 전면 충돌 ▷측면 충돌 ▷스몰 오버랩 충돌 ▷헤드라이트 평가에서 모두 ‘우수’ 등급을 획득했다. 보행자 전방 충돌 방지 평가에서도 ‘양호’ 등급을 받아 전반적인 안전 성능을 입증했다.

아틀라스와 아틀라스 크로스 스포츠에는 폭스바겐의 첨단 운전자 보조 시스템인 ‘IQ.드라이브’가 전 트림에 기본 적용돼 있다. IQ.드라이브는 전·후방 레이더와 전방 카메라, 초음파 센서를 활용해 트래블 어시스트, 프론트 어시스트, 액티브 사이드 어시스트 등 다양한 주행 보조 기능을 통합 제어한다.

또한 전 트림에 기본 장착된 LED 헤드라이트에는 조향 방향을 비추는 어댑티브 프론트 라이팅 기능이 적용돼 헤드라이트 평가 항목에서도 ‘우수’ 등급을 받았다. 전방 충돌 방지 시스템 역시 기본 사양으로 탑재돼 보행자 안전성 강화에 기여했다.

폭스바겐코리아 관계자는 “아틀라스가 강화된 IIHS 평가 기준에서도 최고 등급을 획득하며 폭스바겐의 안전 사양 표준화 노력을 다시 한번 입증했다”며 “앞으로도 고객에게 신뢰할 수 있는 안전성과 완성도 높은 제품을 제공하기 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.