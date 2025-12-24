겨울철 운전의 기본은 ‘서행’과 ‘부드러운 조작’ 타이어·부동액·배터리 점검은 필수

[헤럴드경제=정경수 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 케이카(K Car)가 24일 겨울철 안전 운전 요령과 차량 관리법을 공개했다.

기상청에 따르면 올겨울은 평년보다 이상 저온과 급격한 기온 변화가 잦을 것으로 전망된다. 이에 따라 노면 결빙과 블랙아이스 발생 가능성이 높아 도로 주행 시 각별한 주의가 필요하다는 지적이다. 케이카는 “겨울철 사고 대부분이 미끄러짐에서 비롯되는 만큼 기본적인 운전 습관과 차량 점검만으로도 사고 위험을 크게 줄일 수 있다”고 강조했다.

겨울철에는 빙판길과 결빙 구간이 많아 제동 거리가 크게 늘어난다. 케이카는 일반 도로에서도 평소보다 20~50%가량 속도를 줄이고 충분한 안전거리를 유지할 것을 권했다. 급가속과 급제동은 차량이 쉽게 미끄러질 수 있어 피해야 하며, 미끄러질 경우 브레이크를 나눠 밟거나 기어 단수를 낮춰 엔진 브레이크를 활용하는 것이 바람직하다.

눈길 출발 시에는 스노우 모드를 활용하거나, 해당 기능이 없다면 변속기를 수동 모드로 전환해 2단 출발을 하는 것이 도움이 된다. 또한 시동 직후에는 급가속을 피하고 저속 주행으로 엔진을 예열하는 것이 차량 보호에 효과적이다.

눈이나 비가 내리는 날에는 낮에도 전조등을 켜 시야를 확보하고, 폭설 시에는 안개등을 함께 사용해 주변 차량에 자신의 위치를 알리는 것이 안전하다. 눈길에서는 앞차의 타이어 자국을 따라 주행하는 것도 미끄러짐 사고 예방에 도움이 된다.

겨울철에는 차량 소모품 관리도 중요하다. 타이어는 기온이 낮아지면 공기압이 감소하기 때문에 월 2회 이상 점검하고, 적정 공기압보다 소폭 높게 유지하는 것이 좋다. 특히 눈길과 빙판길 주행이 잦다면 접지력과 제동력이 뛰어난 스노우 타이어로 교체하는 것이 안전하다.

부동액은 엔진 과열과 동파를 막는 역할을 하는 만큼 주기적인 점검이 필요하다. 일반적으로 2년 또는 4만㎞ 주행을 기준으로 교체를 권장하며, 겨울철에는 냉각수와 부동액을 5 대 5 비율로 혼합해 사용하는 것이 바람직하다. 배터리 역시 겨울철 저온 환경에 취약해 성능 저하와 방전 위험이 커진다. 가급적 실내 주차를 이용하고, 장기간 운행하지 않을 경우 주 1회 30분 이상 주행해 방전을 예방하는 것이 좋다.

눈길 주행 후에는 제설제에 포함된 염화칼슘으로 인한 차량 하부 부식을 막기 위해 세차가 필요하다. 고압 세척으로 하부를 꼼꼼히 씻고, 세차 후 물기가 얼지 않도록 충분히 닦아내는 것이 중요하다. 성에 제거 시에는 뜨거운 물을 붓기보다는 전용 스크래퍼나 차량의 성에 제거 기능을 활용하는 것이 안전하다.

황규석 케이카 진단실장은 “올겨울은 갑작스러운 기상 변화가 잦을 것으로 예상되는 만큼 운행 전 차량 점검과 안전 수칙 준수가 무엇보다 중요하다”며 “기본적인 관리와 운전 습관만 지켜도 사고 위험을 크게 줄이고 차량 상태를 오래 유지할 수 있다”고 말했다.