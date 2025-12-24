산업부, ‘K-소비재 수출 확대 방안’ 발표 소비재 특화 유통·물류 지원 강화 해외인증·지재권 등 수출애로 해소

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 K-푸드·K-뷰티 등 소비재 수출 확대를 위해 전담 물류데스크를 신설하고 내년 소비재 기업을 대상으로 한 무역보험 규모를 2030년까지 25조원으로 늘린다. 글로벌 기업들과 경쟁할 수 있는 ‘K-소비재 프리미엄 기업’ 육성에도 나선다 .

산업통상부는 24일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘K-소비재 수출 확대 방안’을 발표했다.

올해 우리나라 수출은 사상 처음 연간 7000억달러 달성을 눈앞에 두고 있다. 하지만 미국·중국 등 일부 시장에 수출이 편중돼 있고 반도체·자동차 등 특정 품목에 대한 의존도가 높다는 지적도 함께 제기되고 있다.

이에 정부는 수출 다변화를 위해 한류 확산이라는 글로벌 흐름을 기회로 삼아 K-푸드, K-뷰티 등 K-소비재를 새로운 수출동력으로 육성한다는 방침이다.

이번 대책의 핵심은 ‘K-소비재 프리미엄 기업’ 육성이다. 국내에서 이미 잘 알려진 기업조차 글로벌 인지도는 낮다는 점을 감안해 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 대표 기업을 전략적으로 키우겠다는 것이다.

이를 위해 정부는 유통망과 소비재기업의 동반 해외 진출을 지원하는 ‘K-소비재 플래그십 프로젝트’(2026∼2028년)를 통해 K-소비재 수출스타 기업을 육성할 계획이다. 연구개발(R&D), 생산, 디자인 혁신 등 부처별 지원도 유기적으로 연계해 기업 성장에 필요한 지원을 한 곳에 집중한다.

금융 지원도 대폭 확대된다. 지난해 15조원 규모였던 소비재기업 무역보험을 2026년 18조5000억원, 2030년 25조원으로 단계적으로 늘린다. 이를 통해 연간 1000만달러 이상을 수출하는 스타기업 100개를 육성한다는 방침이다.

소비재 수출에 특화된 유통·물류 지원도 강화한다. 해외 소비자의 역직구 활성화를 위해 홈페이지·앱, 해외 서비스센터 등을 갖춘 글로벌 온라인몰 구축을 지원한다.

또 해외 주요 지역 10곳에 ‘K-소비재 물류데스크’를 신설해 물품 수거, 품질검사, 재포장·재출고 등 반품·교환 지원 서비스를 제공한다. 소비재 유망 지역을 중심으로 해외공동물류센터도 올해 302개에서 내년 322개로 확대할 예정이다.

해외 인증, 비관세장벽 등 수출 과정에서의 애로 해소에도 총력을 기울일 계획이다.

이와 함께 한류와 연계한 K-소비재 프리미엄 마케팅도 강화된다. 정부는 국내외 전시회를 적극적으로 활용해 K-소비재 바이어 발굴도 확대하고, 체험형 마케팅을 통해 글로벌 인지도를 높인다는 전략이다.

정부는 한류 확산으로 형성된 K-소비재에 대한 우호적 분위기를 수출 확대로 연결해 2030년까지 유망소비재 수출 700억달러를 달성한다는 구상이다. 지난해 식품, 화장품, 의약품, 생활용품, 의류 등 5대 유망 소비재 수출액은 427억달러에 달했다.

김정관 산업부 장관은 “글로벌 통상환경 변화로 수출 다변화 필요성이 커지는 상황에서 K-컬처의 글로벌 확산은 우리 소비재 수출의 새로운 기회를 제공하고 있다”며 “2030년까지 K-소비재 수출 700억달러 달성 기반 구축을 위해 오늘 발표한 대책을 속도감 있게 이행해나가겠다”고 밝혔다.