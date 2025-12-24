과천·대구 행복주택에 설치…화재 안전성 개선

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 국내 최초로 개발한 ‘천장형 전기차 충전시스템’이 LH단지에 처음 도입된다. 공간 효율성과 충전 안전성을 동시에 갖춘 이 시스템은 기존 지상형 충전기의 한계를 보완해 차세대 충전 인프라로 주목받고 있다.

㈜한화 건설부문은 23일 한국토지주택공사(LH)와 경남 진주시 소재 LH 본사에서 ‘차세대 천장형 전기차 충전시스템’의 시범 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다. 이날 협약식에는 박광호 ㈜한화 건설부문 건축지원실장과 최한봉 LH 공공주택전기처장 등 양측 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 ㈜한화 건설부문이 개발한 ‘EV 에어스테이션’은 과천 S11BL 행복주택과 대구연호 A2BL 아파트 단지에 시범 설치된다. ‘EV 에어스테이션’은 천장에서 충전 커넥터가 자동으로 내려오는 방식으로, 차량 3대를 동시에 충전할 수 있는 지능형 전력분배 기술이 적용됐다. 공간 활용성과 사용자 편의성을 동시에 개선한 점이 핵심이다.

해당 시스템은 충전 중 화재 위험을 선제적으로 차단할 수 있는 ▷화재감지 센서 ▷화재감지 카메라 ▷배터리-충전기 간 정보 교환이 가능한 전력선 통신(PLC) 기능을 갖췄다. 기존 충전시설의 구조적 한계였던 화재 위험성과 충전기 부족 문제를 동시에 개선한 기술로 평가받는다.

‘EV 에어스테이션’은 지난 2025 미래혁신기술박람회에서 최고혁신상을 수상한 바 있다. 천장을 활용한 설치 방식은 지상 공간을 점유하지 않아 설치 유연성이 높고, 전력 효율도 극대화해 운영 효율성을 높인다.

㈜한화 건설부문은 2026년부터 자사 아파트 브랜드 ‘한화 포레나’ 단지에 본격 도입을 계획하고 있으며, 이번 LH와의 협약을 계기로 공공주택 시장까지 확대 적용한다는 방침이다.

최한봉 LH 공공주택전기처장은 “전기차 충전시설 확대와 안전관리 강화는 공공주택의 필수 과제”라며 “한화와의 협력을 통해 더욱 안전하고 쾌적한 주거 환경을 제공하겠다”고 말했다.