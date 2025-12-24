韓 패션 기업 최초…빠르고 정확한 배송 입점 브랜드 성장·고객 만족도 향상 기대

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 프랑스의 물류 자동화 기업 엑소텍(Exotec)과 손잡고 인프라 고도화에 나선다.

무신사의 물류 전문 자회사인 무신사 로지스틱스는 내년 상반기부터 운영하는 여주 물류센터에 엑소텍의 3차원 물류 솔루션 ‘스카이팟(Skypod)’ 시스템을 도입한다고 24일 밝혔다. 한국 패션 기업 중에서 엑소텍의 스카이팟 솔루션을 구축하는 것은 무신사가 최초다.

이번 프로젝트는 무신사 로지스틱스의 물류 혁신 전략의 일환이다. 20만 종 이상의 복잡한 패션 상품 재고를 효율적으로 관리하고, 시즌별 물동량 변화에 유연하게 대응할 계획이다.

‘스카이팟’은 창고 내 지상과 수직 공간을 자유롭게 이동하는 3차원 기동 로봇이 핵심이다. 최대 14m 높이의 랙에서 초당 4m의 고속 주행과 수직 피킹이 가능해 처리 물량을 늘릴 수 있다. 고층 랙 내부에는 3m 간격으로 스프링클러 설치가 쉬운 ‘인랙(In-rack) 스프링클러’ 설계를 갖췄다.

무신사 로지스틱스는 자동화 시스템으로 MFS(무신사 풀필먼트 서비스·MUSINSA Fulfillment Service)를 혁신한다는 구상이다. 무신사 로지스틱스 관계자는 “앞으로도 혁신적인 물류 인프라 투자를 통해 국내외 패션 시장에서 독보적인 경쟁력을 유지하고, 고객 경험을 혁신할 것”이라고 말했다.