4일 ‘더 퍼스트룩’서 신제품 5종 선보일 예정 표현력·몰입감 극대화 QD OLED 패널 기반 최대 240Hz 지원 글로벌 첫 1040Hz 초고주사율 구현

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자가 게이밍 모니터 최초로 6K(6016×3384) 초고해상도 화질을 지원하는 ‘오디세이 게이밍 모니터’ 신제품을 선보인다.

삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026 개막에 앞서 4일(현지시간) 단독 전시관에서 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사를 열고 게이밍 모니터 신제품 5종을 공개한다.

이번에 공개하는 신제품은 ▷세계 최초 6K 초해상도를 지원하는 32형 무안경 3D 모니터 ‘오디세이 3D(G90XH)’ ▷게이밍 모니터 최초 6K 초고해상도를 지원하는 32형 ‘오디세이 G8(G80HS)’ ▷5K 초고해상도에 최대 180Hz 주사율을 지원하는 27형 ‘오디세이 G8(G80HF)’ ▷240Hz 주사율과 300니트 밝기의 QD OLED 모니터 32형 ‘오디세이 OLED G8(G80SH)’ ▷세계 최초로 듀얼 모드 기반으로 최대 1040Hz 주사율을 구현한 27형 ‘오디세이 G6(G60H)’ 이다.

‘오디세이 3D G9(G90XH)’, ‘오디세이 G8(G80HS)’, ‘오디세이 G8(G80HF)’ 등 3종은 6K(6144x3456)와 5K(5120x2880) 초고해상도를 갖춰 그래픽 표현력과 시각적 몰입감을 대폭 강화했다.

‘오디세이 OLED G8(G80SH)’은 32형 크기로 QD OLED 패널 기반 4K(3840×2160) 해상도와 최대 240Hz 주사율을 지원한다. ▷300니트 최대 밝기 ▷Display Port 2.1 탑재 ▷글레어 프리(Glare-Free) 기술 등 게임 플레이에 특화됐다.

삼성전자는 초고주사율 모델도 함께 선보이며 움직임이 빠른 e스포츠·고성능 게임 환경에 적합한 최고의 게이밍 모니터 기술을 선도한다. ‘오디세이 G6(G60H)’는 27형 크기로 QHD(2560x1440) 해상도와 600Hz 고주사율 지원한다. 특히, 듀얼 모드로 초고주사율 전환 시 최대 1000Hz를 뛰어넘는 세계 최초 1040Hz 게이밍 모니터(HD 화질 기준)로 게임 장르별로 맞춤 플레이가 가능하다.