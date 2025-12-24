경찰청, 23일 ‘입건 전 조사’ 지시 경기북부청, ‘내사착수 여부’ 검토

[헤럴드경제=이용경 기자] 신한카드 가맹점 대표자들의 휴대전화 번호와 이름 등 개인정보 19만건이 대규모로 유출된 사건과 관련해 경찰이 입건 전 조사(내사)를 검토하고 있는 것으로 확인됐다.

24일 헤럴드경제 취재에 따르면 경찰청 국가수사본부 사이버테러대응과는 전날 언론 보도를 통해 사건을 인지하고 즉각 경기북부경찰청 사이버수사과에 내사를 지시했다. 경기북부청은 내사 착수 여부를 검토한다는 방침이다.

전날 신한카드는 가맹점 대표자들의 휴대전화 번호·이름·생년월일 등이 포함된 개인정보 약 19만2000여건이 외부로 유출된 것으로 추정된다며 개인정보보호위원회(개보위)에 신고했다고 밝혔다. 유출 기간은 2022년 3월부터 올해 5월까지로 알려졌다.

다만 주민등록번호나 카드번호, 계좌번호 등 민감한 신용정보는 유출되지 않은 것으로 전해졌다. 또한 가맹점 대표자를 제외한 일반 고객정보 유출도 없었다는 것이 신한카드 측 설명이다.

신한카드는 이번 사고가 해킹 등 외부 침입에 따른 것이 아니라 일부 내부 직원들의 일탈 행위에서 비롯됐다고 밝혔다. 신규 카드 모집 실적을 높이기 위해 최소 5개 영업소 직원 12명이 가맹점 대표자의 개인정보를 조회한 뒤 이를 촬영해 설계사에게 보내는 방식으로 유출이 이뤄졌다는 것이다.

신한카드는 유출 원인과 경위를 철저히 규명하는 한편 개인정보 유출에 연루된 직원들을 업무에서 배제하고 형사 고발 등 추가 조치를 검토 중이라고 밝혔다.

신한카드는 현재까지 이번 개인정보 유출로 인한 피해가 확인되지 않았다면서도 향후 피해가 발생할 경우 적극적인 보상에 나서겠다고 밝혔다. 아울러 홈페이지에 사과문과 함께 조사 결과를 공개하고 정보가 유출된 가맹점 대표자들에게도 개별 안내를 진행 중이다.

이번 사건은 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보 유출 정황을 개보위에 신고하며 드러난 것으로 전해졌다. 개보위는 지난달 12일 신한카드에 관련 자료 제출을 요구하고 사실 확인 절차를 진행해 왔다.