[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 예송미술관 재개관을 기념해 국립현대미술관 미술은행 소장품 기획전 ‘기억과 상상’을 연다고 23일 밝혔다. 기획전은 내년 2월 27일까지 개최된다.

이번 재개관은 1994년 준공 이후 30년간 구민과 함께해 온 구민회관이 ‘송파문화예술회관’으로 전면 리모델링 되면서 이뤄졌다. 2008년부터 회관 1층에 자리했던 예송미술관 역시 전시 공간과 동선을 정비해 새롭게 문을 열었다.

개관 기념 전시는 국립현대미술관 미술은행 공동주최 및 후원으로 구성했다. 이상원, 홍경택 등 한국 현대미술을 대표하는 작가부터 동시대 미술 현장에서 활발히 활동 중인 작가까지 총 29인의 작품 29점을 무상으로 대여받아 선보인다.

‘기억과 상상’을 주제로 한 이번 전시는 현실과 이미지, 경험과 상상 사이 감각에 주목한다. 작품들은 관람자가 자신의 기억과 경험을 겹쳐 보며 감상할 수 있도록 구성됐다.

예송미술관은 그동안 지역 예술가와 동호회, 학생, 신진 작가 등과 함께 전시를 이어오며 생활 속 미술관으로 자리 잡아 왔다. 재개관 이후에도 주민 누구나 부담 없이 찾을 수 있는 전시와 프로그램을 지속 선보일 계획이다.

매주 월요일부터 금요일, 오전 10시부터 오후 6시까지 운영하며 누구나 무료로 관람할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “30년간 구민과 함께해 온 예송미술관이 송파문화예술회관 리모델링과 함께 새롭게 시작한다”라며 “공연과 전시가 어우러지는 복합문화공간으로서 구민들에게 더 가까이 다가가는 미술관이 되도록 운영하겠다”라고 말했다.