[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹의 1억 출산장려금 제도가 도입 2년 만에 재계 전반으로 확산되고 있다.

23일 업계에 따르면 글로벌 농기계 기업인 TYM은 첫째, 둘째 출산 시 각각 1000만원과 3000만원, 셋째 이상 출산 시 1억원을 지급하고 있다. 크래프톤은 출산장려금 6000만원과 최대 4000만원의 육아지원금을 지급 중이다. 부영그룹은 “다양한 기업들이 부영그룹의 사례를 벤치마킹하고 있다”면서 “출산과 양육에 대한 기업의 역할이 확대되는 흐름 속에서 부영의 선제적 시도가 업계 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다”고 설명했다.

이중근 부영그룹 회장은 출산장려금 제도 발표와 함께 기업이 지급하는 출산장려금에 대한 기부 면세 방안을 제시했었다. 이 회장의 제안에 힘입어 전액 비과세로 세법이 개정된 점도 출산장려금 지원 확산에 힘을 보탰다.

부영그룹은 2024년부터 출산한 직원 자녀 1인당 1억원의 출산장려금을 지급하고 있다. 부영은 시행 첫해에는 2021년~2023년 출산 직원을 포함해 총70억원을 지급했으며 올해도 28억원을 지급해 누적금액은 98억원에 달한다.

출산장려금 제도 도입 이후 실제 부영의 사내 출산율은 증가세를 보이고 있다. 2021년~2023년 3년간 연평균 출생아는 23명이었으나 올해 28명이 태어나며 1억 출산장려금 제도가 효과가 있었다는 평가가 나온다. 부영그룹은 출산장려금 제도를 한국의 합계출산율이 일정 수준에 도달할 때까지 지속한다는 방침이다.

이 회장은 지난 2월 열린 그룹 시무식에서 “대한민국의 저출생 문제가 지속된다면 20년 후 경제생산인구 수 감소, 국방 인력 절대 부족 등 국가 존립의 위기를 겪게 될 것으로 보고 해결책으로 출산장려금 지급을 결정했다”며 “부영이 마중물이 돼 마치 금 모으기 캠페인처럼 앞으로도 많은 기업이 자발적으로 출산을 지원하는 나비효과로 번졌으면 좋겠다”고 말했다.