필라델피아 해군 조선소 50억달러 투자 합의 한화 소형 전투함 건조 예상…수적 열세 채워

[헤럴드경제=전현건 기자] 도널드 트럼프 대통령이 미국 해군 함대를 현대화하는 ‘황금함대’ 구상을 발표한 가운데 한국기업 한화가 미국 호위함(프리깃함) 건조에 참여할 예정이다.

트럼프 대통령은 이번 구상에 한국 기업을 직접 언급하면서 한미 간 조선업 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’ 추진에도 속도가 붙을 전망이다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주에 있는 자신의 마러라고 별장에서 기자회견을 열고 “지난주 해군은 새로운 급의 프리깃함(건조 계획)을 발표했다”며 “그들은 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 말했다.

이어 “한화라는 좋은 회사”라며 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다“고 강조했다.

이날 발표로 ‘마스가 프로젝트’도 다시 탄력을 받을 것으로 전망된다.

트럼프 대통령의 황금함대 구상은 미국의 해군력을 복원함으로써 중국의 ‘해양굴기’를 견제하려는 시도로 분석된다.

미국은 제2차 세계대전 당시 군함을 매일 4척씩 건조할 정도였지만, 이후 국내 조선업이 쇠락의 길로 접어들면서 군함 건조 능력이 떨어졌다. 이를 틈타 군함 건조를 늘린 중국에 해군력을 따라 잡혔다는 게 미국의 판단이다.

미국의 군함 건조 속도는 중국과 비교해 뒤떨어지고 있다. 이같은 상황에서 지난 11월 25일 존 펠런 미 해군성 장관은 미 해군 함대 재건의 핵심이자 차기 주력 호위함 사업인 ‘컨스텔레이션급’ 프로그램을 전면 재검토하겠다고 발표했다.

미 해군은 2020년 이탈리아 조선사인 핀칸티에리의 위스콘신 조선소에 컨스텔레이션급 호위함 건조 사업을 맡겼다.

하지만 미 해군의 과도한 요구사항, 건조 지연, 비용 증가 등의 이유로 건조 중인 2척만 계속 진행하고 4척의 발주는 취소하기로 했다.

미 해군은 호위함의 상세 설계가 80%밖에 완료되지 않은 시점에서 성급하게 건조를 시작했다. 짓는 도중에 도면이 바뀌니 작업은 지연되고 비용은 눈덩이처럼 불어났다. 결국 척당 건조 비용은 예상치를 훨씬 웃도는 15억 달러 이상으로 치솟았고, 인도 일정은 36개월 이상 지연됐다.

현재 미국은 이탈리아 조선소가 추진한 컨스텔레이션급 건조사업이 사실상 실패해 대안을 모색하고 있는 상황이었다.

전문가들은 한화가 소형 전투함 건조에 참여할 것으로 예상했다.

김민석 한국국방안보포럼 위원은 “SSC(small surface combatant) 등으로 호칭되는 함선은 알레이버크 이지스함보다 크기가 적고 전투력도 부족하지만 수적열세를 채우는 용도로 사용될 것”이라며 “주로 이지스 구축함 등이 태평양에서 작전할 때 다른 지역에서 활동하기 위한 초계함으로 한화오션은 이 소형 전투함을 건조할 것”이라고 예측했다.

김 위원은 “한국 해군의 충남급 호위함과 비슷하지만 무장이 더 적고 대신 원거리 항해능력이 더 좋다”며 “다만 미 해군의 현재 함정 건조 계획은 논란과 혼란 속에 있어 잘 추진될지 지켜봐야 한다”고 강조했다.