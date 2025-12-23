[헤럴드경제(거제)=황상욱 기자] 삼성중공업이 지난 22일 오후 발생한 거제조선소 내 협력업체 직원 추락 사망 사고와 관련해 23일 공식 사과하고 전면 작업 중단과 안전 대책 마련에 나섰다.

삼성중공업은 이날 최성안 대표이사 명의의 사과문을 통해 “안전 관리 책임을 다하지 못해 깊은 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 전사 차원의 특별 안전 교육과 현장 점검을 실시하겠다”고 밝혔다. 회사는 사고 발생 이후 해당 선박에 작업중지 명령을 내리고, 야드 전체 작업을 중단한 상태다.

노동계는 사고 이후 발표된 사측의 안전 대책과 관련해 현장 위험 요인에 대해 실질적인 개선이 필요하다고 주장했다. 민주노총 경남본부는 최근 수년간 발생한 사망 사고를 언급하며, 적정 인력 배치와 안전시설 보완이 이뤄져야 한다는 입장을 내놨다.

고용노동부 창원지청은 사고 발생 직후 현장에 감독관을 파견해 정확한 사고 경위를 조사하고 중대재해처벌법 위반 여부를 포함한 관련 법 적용 가능성을 조사 중이다.

한편 지난 22일 오후 3시 9분께 거제조선소에서 원유운반선 탱크 내 분진 제거 작업을 준비하던 협력업체 관리자 A(50대)씨가 약 21m 높이에서 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당시 A씨는 2인 1조로 자바라 호스를 설치하던 중이었던 것으로 알려졌다.