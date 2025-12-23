[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 한파를 앞두고 기후환경 취약계층을 위한 연탄 후원과 나눔 봉사활동에 나섰다.

에이스침대는 23일 서울 노원구 상계동에서 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 1억 원의 기부금을 전달했다고 밝혔다. 이번 기부금은 연탄 11만 장 이상을 마련할 수 있는 규모로, 연탄 난방에 의존하는 고령자와 취약계층의 겨울나기를 지원하는 데 사용될 예정이다.

기부식 이후에는 에이스침대 임직원과 대리점 경영주 등 약 50명으로 구성된 봉사단이 상계동 일대에서 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다. 봉사단은 골목길을 오가며 각 가정에 연탄 2천 장을 직접 전달했다.

이날 현장에는 에이스침대 브랜드 모델인 박보검과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참여해 의미를 더했다. 가수 션도 봉사 소식을 듣고 자발적으로 현장을 찾아 힘을 보탰다. 션은 승일희망재단 이사장으로, 루게릭병 전문 요양병원 건립 과정에서 에이스침대와 인연을 맺은 바 있다.

이들은 임직원들과 함께 연탄을 나르며 구슬땀을 흘렸고, 현장은 추운 날씨 속에서도 훈훈한 분위기로 채워졌다.

에이스침대는 매년 겨울 연탄 후원과 나눔 봉사를 이어오고 있다. 2023년 안성호 대표의 제안으로 임직원과 대리점주들이 자발적으로 참여하며 첫 활동을 시작했으며, 이후 정례적인 사회공헌 프로그램으로 자리 잡았다. 현재까지 누적 기부 연탄 수는 34만 장을 넘어섰다.

이와 함께 에이스침대는 ‘기업의 이익을 사회에 환원한다’는 경영 철학 아래 다양한 사회공헌 활동을 전개해 왔다. 매년 명절마다 독거노인과 소년·소녀가장을 대상으로 백미를 기부해 27년간 누적 16만 7760포를 전달했으며, 금액으로는 약 40억 원 규모다.

에이스침대는 또 소방관 지원을 위해 누적 15억원을 기부했고, 강원·동해안·경상권 대형 산불 피해 복구를 위해 총 11억원의 성금을 전달했다. 지역 어르신을 위한 무료 급식과 여가 공간 제공 등 지역사회 밀착형 지원도 지속하고 있다.

에이스침대 최범석 영업본부장은 “연탄이 절실한 이웃들에게 작은 도움이 되길 바라는 마음으로 임직원이 뜻을 모았다”며 “앞으로도 ESG 경영 기조 아래 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.