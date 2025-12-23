2년 만기 4% 수익률…1조원 완판

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국투자증권이 선보인 종합투자계좌(IMA) 상품이 출시 4일만에 온라인 완판됐다.

23일 투자업계에 따르면 한국투자증권은 지난 18일 선보인 IMA 상품이 조기 마감됐다고 이날 홈페이지에 공지했다. 당초 한국투자증권은 출시 직후 연내 1조원 규모 판매를 계획했다. 상품을 출시한 지난 18일 하루에만 2200억원어치가 팔렸다. 출시 후 4 영업일 이내에 1조원 이상 팔린 셈이다.

해당 상품은 만기 2년 폐쇄형에 최소 납입액은 월 100만원 이상으로, 연 4% 수익률을 보장한다. 지난달 당국에서 종합투자계좌 인가 이후 처음 출시됐다.

개인 고객뿐만 아니라 법인 고객 상품 문의도 잇따른 것으로 알려졌다. IMA 상품은 이날 영업 시간까지 판매될 계획이었으나 오후 1시 30분 기준 온라인 판매 완판됐다.

IMA는 대형 증권사가 원금 지급 의무를 지는 조건으로 고객예탁금을 회사채·인수금용 대출 등 기업금융 관련 자산에 투자해 이익을 얻는 상품이다. 해당 상품의 오프라인 창구 판매는 진행 중이다.