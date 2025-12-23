잔고, 전년비 2배↑, 고객수 137만명

삼성증권의 ‘중개형 개인종합자산관리계좌(ISA·사진)’ 잔고가 7조원을 돌파했다.

23일 삼성증권에 따르면 삼성증권 중개형 ISA 잔고는 지난해 말 대비 2배 증가했고 고객 수는 17% 증가했다. 이에 중개형 ISA 고객 수는 137만명이 넘어 고객 수 기준으로 업계 내 최다 이용 상품이 됐다.

중개형 ISA는 투자자가 직접 국내 주식·상장지수펀드(ETF)·펀드·주가연계증권(ELS) 등 다양한 상품을 한 계좌에서 운용하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 계좌를 말한다. 일반형은 200만원까지 서민·농어민형은 400만원까지 수익이 비과세로 처리된다. 의무 가입 기간은 3년이다.

절세혜택으로 투자자들의 ‘필수템’으로 자리잡고 있으며, 최근 국내 배당주 및 국내 상장 ETF에 대한 투자수요가 증가하며 투자자들이 주목하고 있다.

삼성증권 중개형 ISA 내 투자 비중을 보면 국내 주식 38%, 국내 ETF 11%, 국내 상장 해외 ETF 33%다. 코스피 시장 상승으로 국내 ETF 투자 비중이 2024년 말 대비 6% 증가했고, 절세 혜택이 있는 국내 상장 해외 ETF 투자 비중은 유지되고 있는 것으로 나타났다.

삼성증권은 중개형 ISA 잔고 7조원 돌파를 기념해 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 이달 말까지 진행한다. 이번 이벤트는 ▷웰컴(Welcome) ▷스타트업(Start-up) ▷레벨업(Level-up) ▷붐업(Boom-up) 등으로 구성됐다.

먼저 웰컴 이벤트는 신규 고객 대상으로 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌개설 시 상품권 5000원, 개설 후 100만원 이상 순입금시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다. 단, 상품권 5000원권 혜택과 1만원권 혜택은 중복으로 지급되지 않는다.

스타트업 이벤트는 기존 고객 대상으로 지난 10월 31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔고 100원 이하 고객이 기간 내 중개형 ISA 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금시 상품권 1만원을 전원 지급한다.

레벨업 이벤트는 기존 및 신규 고객 대상으로, 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금액 1000만원 이상이면 3만원, 단계적으로 1억 5000만원 이상이면 상품권 50만원을 달성 고객 전원에게 지급한다.

마지막으로 붐업 이벤트는 기간내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 상품(ELS·펀드·채권) 순매수 시 상품별 조건 달성 고객 전원에게 상품권 각 5000원을 지급한다. 홍태화 기자