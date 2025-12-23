2027년부터 KF-21 양산기에 적용 계획 방사청 “KF-21 수출에 긍정 영향 줄 것”

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 23일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 추가무장시험사업의 착수회의를 개최했다.

이번 회의는 방사청 주관으로 국방부, 합동참모본부, 공군, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 한국항공우주산업 등 관련기관이 참석했으며 추가무장시험 사업계획을 발표하고 향후 추진방안을 심도있게 논의했다.

추가무장시험 사업은 한국형전투기 KF-21의 다양한 무장 운용 능력을 검증하고 다목적 전투기로서의 완전한 성능을 확보하기 위한 사업이다.

올해 12월부터 2028년 12월까지 약 7000억원의 예산을 투입해 KF-21의 공대지 무장 10여 종 등을 시험 예정이다.

시험계획에 따라 방사청, 공군, 개발주관업체(KAI), ADD가 함께 협력해 비행시험을 수행하게 된다.

공대지 무장능력의 단계적 확보방안에 따라 최초 공대지 능력을 기존 사업계획보다 약 1년 6개월을 단축해 2027년부터 KF-21 양산기에 적용할 계획이다. 이를 통해 공군 전력 증강은 물론 현재 다양한 국가에서 관심을 표하고 있는 KF-21 수출에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 방사청은 기대했다.

KF-21은 앞선 체계개발 단계에서 비행시험을 통해 조종안정성, 항전장비 성능 검증, 공대공 발사시험 등에 성공하며 전투기로서 면모를 갖추게 됐다. 현재 공대지 무장 비행시험을 위한 설계와 검증, 지상시험까지 이미 완료했다. 이번 추가무장시험사업의 착수 이후 신속하게 비행시험에 돌입해 공대지 무장능력까지 조기에 확보함으로써, 진정한 다목적 전투기로서의 위상을 확립해 나갈 계획이다.

노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 “KF-21 추가무장시험사업은 우리나라가 독자적인 다목적 전투기 개발 능력을 보유하는 데 중요한 이정표가 될 것”이라며 “이번 사업을 통해 확보한 공대지 무장능력은 미래 전장에서 KF-21의 작전 수행 능력을 획기적으로 향상시킬 뿐만 아니라 국내 항공산업의 기술 자립과 글로벌 시장 진출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 강조했다.