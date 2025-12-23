공간 확장 통해 장인정신·맞춤형 경험 부각 서비스센터 연계해 원스톱 프리미엄 서비스 구축

[헤럴드경제=정경수 기자] 마세라티 코리아가 서울 중심부 핵심 상권인 용산에 위치한 전시장을 확장 오픈하며 브랜드 경험 강화에 나섰다. 이탈리안 럭셔리와 장인 정신을 전면에 내세운 최신 리테일 콘셉트를 적용해 고객 몰입도를 한층 높인다는 전략이다.

마세라티 코리아는 23일 용산 전시장을 확장 오픈했다고 밝혔다. SNK글로벌이 운영하는 용산 전시장은 2023년 개장 이후 마세라티의 주요 거점으로 자리 잡아 왔으며, 용산역 인근 멀티 콤플렉스인 전자랜드 내에 위치해 서울 도심은 물론 수도권 전반에서 접근성이 뛰어난 것이 강점이다.

이번에 확장된 전시장은 브랜드의 신규 리테일 콘셉트를 적용해 공간 경쟁력을 강화했다. 재단사의 아틀리에를 뜻하는 이탈리아어 ‘사르토리아’와 장인의 작업실을 의미하는 ‘오피치나’에서 영감을 받아, 마세라티가 추구하는 이탈리안 럭셔리와 장인정신을 공간 전반에 녹여냈다.

전시장 전용 면적은 기존 155㎡에서 271㎡로 확대됐다. 보다 여유로운 차량 전시 공간과 고객 동선을 확보했으며, VIP 고객을 위한 전용 상담 공간과 개인 맞춤형 주문 제작 프로그램을 경험할 수 있는 ‘푸오리세리에 존’도 강화했다. 인테리어는 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 ‘까시나 커스텀 인테리’의 가구와 진열장을 활용해 브랜드 정체성을 강조했다.

특히 용산 전시장은 SNK글로벌이 함께 운영하는 마세라티 송파 서비스센터와의 연계를 통해 구매부터 정비까지 이어지는 원스톱 프리미엄 서비스를 제공한다. 세일즈와 애프터세일즈 서비스 간 유기적인 협업을 통해 고객 만족도와 서비스 품질을 동시에 끌어올린다는 계획이다.

마세라티 코리아는 이번 용산 전시장 확장을 통해 서울 핵심 상권에서의 브랜드 존재감을 강화하고, 프리미엄 고객을 중심으로 한 차별화된 브랜드 경험 제공에 속도를 낼 방침이다.