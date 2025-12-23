이노스페이스 우주발사체 ‘한빛-나노’가 발사 생중계 영상에서 폭파하는 것으로 추정되는 장면이 순간 포착됐다.[이노스페이스 유튜브]
[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 우주발사체 스타트업 이노스페이스의 상업용 발사체 ‘한빛-나노’가 발사 후 폭발한 것으로 추정된다.

23일 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사된 ‘한빛-나노’는 이륙 후 1분이 채 되지 않아 음속을 돌파한 것으로 확인됐다. 밤하늘 위 불꽃 점으로 보일 정도로 멀리 날아갔으나, 이후 발사장 카메라 화면을 가득 채우는 화염이 포착됐다.


