[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업기술정보진흥원(원장 김영신·이하 기정원)이 연말을 맞아 노·사가 함께 참여하는 지역상생 사회공헌 활동을 전개했다.

기정원은 22일 세종시에서 노·사가 공동으로 참여하는 환경·사회·투명(ESG) 실천 활동을 진행하고, 지역 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 물품을 세종시사회복지협의회에 전달했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하고, 지역사회와의 상생 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 기정원은 세종시 지역사회가 보다 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 겨울철 생활에 필요한 물품을 지원했다.

전달된 물품은 이불과 샴푸·린스바, 식사권 등으로 구성됐다. 특히 겨울나기 물품은 동반성장몰을 통해 시범 구매한 제품으로 마련했으며, 식사권은 지역 내 ‘백년가게’ 식사권으로 구성해 지역 중소기업과 소상공인을 함께 지원했다는 점에서 의미를 더했다.

김영신 기정원 원장은 “연말을 맞아 지역사회가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있기를 바라는 임직원들의 마음을 모아 이번 행사를 진행했다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 공공기관의 역할을 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.