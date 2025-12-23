한국기업평가 “고려아연 중장기 성장 동력 확보 이어질 것” 나이스신용평가 “미국 시장 진출 확대 및 외형 성장 기대”

[헤럴드경제=정경수 기자] 주요 신용평가사들이 고려아연의 미국 제련소 건설 프로젝트에 대해 글로벌 경쟁력과 전략적 위상을 한 단계 끌어올릴 수 있는 계기가 될 것으로 평가했다. 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적인 반면, 중장기 사업 안정성과 현금 창출력은 오히려 강화될 것이라는 분석이다.

한국기업평가는 22일 보고서를 통해 “글로벌 공급망 리스크가 확대되고 미국 내 비철금속 및 전략광물 수요가 증가하는 환경에서 북미 생산 기반 확대는 고려아연의 경쟁력 강화와 중장기 성장 동력 확보로 이어질 것”이라고 밝혔다. 특히 “미국 정부 및 전략적 투자자와의 협력을 통해 공급망 내 중요성이 제고됐으며, 방산 등 국가 핵심 산업으로의 진출을 통해 전략적 위상 강화가 예상된다”고 평가했다.

재무 측면에 대해서는 “연결 기준 대규모 유상증자 자금이 유입되며 단기적으로 재무지표 개선 효과가 나타날 것”이라면서도 “중장기적으로는 사업 진행에 따라 순차적인 자금 집행으로 재무 부담이 이어질 가능성도 존재한다”고 덧붙였다.

앞서 나이스신용평가도 지난 17일 보고서에서 유사한 분석을 내놨다. 나신평은 “인공지능(AI), 전기차, 배터리 시장 확대에 따라 미국 내 핵심광물 수요 증가가 예상된다”며 “미국 제련소 투자는 고려아연의 미국 시장 진출 확대와 외형 성장에 기여할 것”이라고 전망했다.

특히 나신평은 투자 구조 측면에서 운영 리스크를 낮출 수 있다는 점에 주목했다. 나신평은 “낮은 전력비와 우수한 물류 인프라를 갖춘 니어스타 USA 제련소 부지를 인수해 초기 투자비를 절감할 수 있다”며 “제련 잔여 부산물 재자원화를 통해 추가적인 부가가치 창출도 가능할 것”이라고 분석했다. 또한 온산제련소와 동일한 포트폴리오를 적용한 통합 생산 프로세스 구축으로 운영 리스크 감소 효과도 기대된다고 평가했다.

한국신용평가 역시 같은 날 보고서를 통해 “미국 안보 공급망 편입은 고려아연의 중장기 사업 경쟁력과 수익성 제고에 긍정적으로 작용할 것”이라고 밝혔다. 한신평은 “전략광물 생산 역량의 중요성이 커지는 가운데, 미국 제련소 건설을 통한 희소금속 생산량 증대는 수익성 개선에 기여할 전망”이라고 분석했다.

실제로 고려아연의 올해 3분기 별도 기준 매출총이익 2928억원 가운데 약 36%를 희소금속 부문이 차지하는 등 이익 기여도가 높다. 한신평은 “미국 제련소에서 생산되는 희소금속에 대해 미국 방산기업과의 오프테이크(장기 공급) 계약 체결이 논의 중인 것으로 파악된다”며 “안정적인 수요처 확보와 매출 발생 전망은 사업 안정성 제고 요인”이라고 평가했다.

아울러 “신설 제련소는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 혜택과 전략광물 생산을 기반으로 우수한 현금 창출력을 보일 것”이라며 재무적 측면에서도 긍정적인 효과를 기대했다.