[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 서해선 소사역 KTX-이음 정차역 유치를 위해 추진한 ‘10만 시민 서명운동’이 목표를 초과해 달성했다고 23일 밝혔다.

서명운동은 지난 10월 13일부터 온오프라인으로 진행됐으며 그 결과 당초 목표 10만 명을 넘어 12만5842명이 서명에 참여해 소사역 KTX-이음 정차를 요구했다.

특히 이번 서명운동은 소사역이 서해선과 경인선(1호선)이 만나는 환승 역세권으로서, 수도권 서남부 교통 허브로의 성장 가능성을 널리 알리는 계기가 됐다.

시는 이번 서명 결과를 바탕으로 국토교통부와 한국철도공사 등 관계기관에 부천시민의 확고한 의지를 다시 한번 전달할 예정이다.

또 소사역 정차의 기술적 타당성과 경제적 효과를 입증할 수 있는 자료를 보완해 유치 확정을 위한 막바지 총력 대응에 나설 방침이다.

김원경 부천시 교통국장은 “시민들의 자발적 참여로 10만 명을 훌쩍 넘긴 서명이 모인 것은 소사역 KTX-이음 정차에 대한 부천시민의 강한 의지를 보여주는 결과”라며 “수집된 서명은 국토교통부와 관계기관에 전달해 정차역 유치 실현을 위한 근거 자료로 활용하겠다”고 말했다.

시는 소사역에 KTX-이음이 정차할 경우 부천시민이 서울역이나 광명역까지 이동하지 않고도 서해안권 주요 도시로 빠르게 이동할 수 있게 되고 역세권 주변의 경제 활성화와 정주 여건 개선에도 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.