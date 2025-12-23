[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 4054명 중 1339명(33%)을 선발한다.

인하대에 따르면 지난해 도입한 전공자율선택제 선발인원을 확대해 프런티어창의대학 내에 자유전공융합학부와 단과대학별 5개 융합학부에서 정시모집으로 총 544명을 선발한다.

자유전공융합학부는 가군에서 인문계열(102명), 자연계열(154명)을 뽑는다.

단과대학별 융합학부는 가군에서 자연과학융합학부(36명), 사회과학융합학부(42명), 인문융합학부(34명)을 선발하고 나군에서 공학융합학부(131명), 경영융합학부(45명)을 각각 모집한다.

올해 신설한 모집단위인 바이오식품공학과는 나군에서 9명을 선발한다.

2026학년도 인하대 정시모집의 주요 변경사항은 군배치 이동이다. 가장 많은 인원을 선발하는 자유전공융합학부는 가군, 공학융학부는 나군에 배치했다. 나머지 대부분의 일반학과 모집단위는 나군과 다군을 활용해 배치했다.

2026학년도 정시모집 선발전형은 수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌, 실기·실적 전형이 있다.

수능(일반), 특성화고교졸업자, 농어촌 전형은 수능 성적 100%로 선발한다. 농어촌 전형은 수시 이월 인원이 있을 때만 선발한다. 실기·실적 전형은 수능과 실기고사 성적을 반영한다.

정시모집 원서접수 기간은 이달 29일부터 31일까지다. 실기고사 일정은 내년 1월 13일부터 27일까지 학과별로 진행된다.

정시 지원과 관련한 자세한 내용은 인하대 입학처 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.