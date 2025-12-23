[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래가 이른바 ‘갑질’ 논란 등을 제기한 전 매니저들을 공갈미수 혐의에 이어, 횡령 혐의로 추가 고소했다.

23일 경찰에 따르면 박나래 측은 지난 20일 서울 용산경찰서에 전 매니저 2명을 업무상 횡령 혐의로 고소했다.

지난 5일 이들을 공갈미수 혐의로 고소한 데 이어 추가 고소한 것이다.

앞서 박나래 측은 지난 6일 전 매니저들이 개인 법인을 설립해, 해당 법인으로 일부 자금이 빠져나간 정황을 확인했다는 입장을 밝혔다.

이번 추가 고소로 박나래와 전 매니저들 사이의 고소전은 더욱 격화되는 양상이다.

전 매니저들이 박나래를 고소한 사건은 서울 강남경찰서에서, 박나래가 전 매니저들을 맞고소한 사건은 용산경찰서에서 각각 수사가 진행 중이다.

이런 가운데 법원이 박나래의 서울 용산구 자택에 대해 가압류 신청과 관련한 담보제공 명령을 내렸다.

담보제공 명령은 가압류 신청인 측이 상대방 피해를 대비해 일정 규모의 담보(공탁금)를 우선 지급하는 조치다.

전 매니저들 측이 담보액을 납부할 경우, 법원은 약 1억 원대 가압류를 인용하는 절차를 진행할 전망이다.

전 매니저들은 직장 내 괴롭힘과 폭언, 대리처방, 비용 미정산 등을 주장하며 가압류를 신청했으나, 박나래 측은 공갈과 횡령 혐의로 맞고소한 상태다.

전 매니저들이 가압류를 신청한 이달 3일 박나래 자택에 소속사를 채권자로 한 근저당권이 설정된 사실이 뒤늦게 확인되며, 가압류 대비 또는 향후 위약금·손해배상 청구 가능성을 염두에 둔 조치라는 해석이 나오고 있다.

박나래는 지난 3일 전 매니저들로부터 ‘갑질’ 폭로가 나오면서 논란의 중심에 섰다. 전 매니저들은 박나래로부터 폭언, 상해, 괴롭힘 등을 겪었다며 박나래를 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 혐의로 고소했다.

이 과정에서 박나래가 이른바 ‘주사 이모’라 불리는 무면허자 A씨로부터 링거를 맞거나 처방전이 필요한 항우울제 등 치료제를 전달받아 복용했다는 의혹도 불거졌다.

논란이 거세지자, 박나래는 지난 8일 활동 중단을 선언했다. 이어 16일 직접 영상을 올리고 “법적 절차에 따라 모든 걸 진행할 것이며 추후 입장을 밝히거나 공개 발언을 하진 않겠다”라고 말했다.