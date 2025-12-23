- 수도권·도외 이전 3·도내 이전 3·신증설 12개사…신규 고용 899명

[헤럴드경제= 이권형기자] 국내·외 기업 투자 유치를 핵심 과제로 추진 중인 힘쎈충남이 이번엔 18개 기업으로부터 4355억원에 달하는 투자를 끌어내며 지속 가능한 성장 발판을 놨다.

김태흠 지사는 23일 도청 대회의실에서 김석필 천안시장권한대행 등 6개 시군 단체장 또는 부단체장, 박윤수 제이디테크 대표이사 등 18개 기업 대표 등과 투자협약을 체결했다.

협약에 따르면, 18개 기업은 오는 2030년까지 6개 시군 산업단지 등 28만 9360㎡의 부지에 총 4355억원을 투자해 생산시설을 신증설하거나 이전한다.

이들 기업이 계획대로 가동하는 경우 신규 고용 인원은 899명이다.

구체적으로 자동차 기계부품 업체인 이화다이케스팅은 350억 원을 투자해 평택에서 천안 북부BIT일반산단 1만 7308㎡ 부지에 이전하고 이차전지 전고체 업체인 엔플로우는 160억 원을 투자해 5359㎡ 부지에 공장을 신설하며, 유제품·반려동물 우유 업체인 유담은 335억 원을 투자해 천안 직산면 개별 입지에서 8497㎡ 규모 산단 부지에 이전하는 동시에 생산시설을 넓히기로 했다.

또 반도체 제조 기계설비 업체인 2개사도 투자에 나섰다.

디앤디테크솔루션은 310억원을 투자해 입장면 개별입지 3만 3000㎡ 부지에 공장을 신설하고, 서우테크놀로지는 285억 원을 투자해 천안 직산면 개별 입지에서 테크노파크일반산단 1만 1939㎡ 부지로 확장 이전한다.

자동차 브레이크 부품 업체인 제이디테크는 200억원을 투자해 성환읍 개별입지 8367㎡ 부지에 충북 진천공장을 이전하고, 화학공정 설비 업체인 케이엠제이는 100억원을 투자해 천안 성남면 개별 입지에서 제5일반산단 6585㎡ 부지로 확장 이전한다.

자동차 시트 업체인 대유에이텍은 451억원을 투자해 아산 인주일반산단 7145㎡ 부지에, 보일러 업체인 귀뚜라미는 200억원을 투자해 탕정면 개별입지 1만 2386㎡ 부지에, 레이저 측정기 업체인 천진은 100억원을 투자해 신창면 개별입지 3300㎡ 부지에, 반도체 웨이퍼 재생 및 실리콘 부품 업체인 에이텍솔루션은 650억원을 투자해 인주일반산단 9889㎡ 부지에 공장을 각각 신·증설한다.

서산에는 자동차 부품 업체인 동해금속이 111억원을 투자해 음암면 개별입지 1만 102㎡ 부지에 공장을 증설한다.

당진 석문국가산단에는 전지대두 업체인 휠라선이 620억 원을 투자해 3만 3000㎡ 부지에 인천공장을 이전하고, 재생구리·재생알루미늄 업체인 티지와이가 291억 원을 투자해 7만 3674㎡ 부지에 공장을 신설한다.

또 열교환기·압력용기 업체인 성산기업은 41억 원을 투자해 면천면 개별입지 1만 3303㎡ 부지에 공장을 증설한다.

화장지·물티슈 업체인 연우는 50억 원을 투자해 서천 종천농공단지 1만 5586㎡ 부지에, 화학작용제 탐지장비 업체인 센서테크는 51억 원을 투자해 장항국가생태산단 1만 6546㎡ 부지에 각각 공장을 신·증설한다.

마지막으로 예산에는 보호필름 업체인 엠비머티리얼즈가 50억원을 투자해 신소재일반산단 3374㎡ 부지에 공장을 신설한다.

도는 이들 기업의 부지 조성 및 건설로 인한 도내 효과는 생산 유발 6000억원, 부가가치 유발 2500억원, 고용 유발 3400명 등으로 예상하고 있다.

이 자리에서 김 지사는 “힘쎈충남은 오늘로서 국내외 317개사로부터 43조 7200억 원이 넘는 투자를 유치했다”라면서 “이번 투자 유치가 충남 경제를 더욱 강하고 역동적으로 이끌어줄 것”이라고 말했다.

이어 김 지사는 “이차전지·반도체·자동차·화학 등 첨단산업 분야는 국제 경쟁이 치열한데 이번 투자로 충남의 경쟁력은 더 높아질 것이고 유제품·보일러·가축 사료·탐지장비·보호필름 관련 기업들의 투자로 제조업 중심의 산업구조도 다변화할 수 있게 됐다”며 “도는 입지나 설비 보조금, 인허가, 인력 공급 등 기업의 투자가 성공에 이르도록 확실하게 지원할 것”이라고 강조했다.