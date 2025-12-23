[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 미국 최고 권위의 충돌 안전 평가에서 2년 연속 ‘가장 안전한 차’를 가장 많이 배출한 자동차 회사로 이름을 올렸다.

현대차그룹은 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 안전 평가 결과에서 총 21개 차종이 ‘톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’와 ‘톱 세이프티 픽(TSP)’ 등급을 획득했다고 23일 밝혔다. 이는 전 세계 자동차 그룹 가운데 최다 선정 기록으로, 공동 2위인 폭스바겐과 혼다(각 9개 차종)를 앞선 성적이다.

특히 플래그십 대형 전동화 SUV(스포츠유틸리티차량)인 현대차 아이오닉 9과 기아 EV9은 전면·측면 충돌 평가와 충돌 방지 시스템 등 모든 항목에서 최고 등급인 ‘훌륭함(Good)’을 기록하며 만점을 받으며 안전성을 입증했다.

현대차그룹은 이번 평가에서 TSP+ 등급 18개, TSP 등급 3개 등 총 21개 차종이 선정됐다. 지난해 TSP+ 12개, TSP 10개 등 총 22개 차종이 선정된 데 이어 2년 연속 최다 기록을 이어갔으며, 특히 최고 등급인 TSP+ 차종 수를 크게 늘렸다.

올해 TSP+ 등급에는 현대차 아이오닉 5·아이오닉 6·아이오닉 9·코나·투싼·싼타페·아반떼(현지명 엘란트라)·쏘나타 등 8개 차종, 기아 EV9·스포티지·쏘렌토·텔루라이드·K4 등 5개 차종, 제네시스 GV60·GV70·GV70 전동화 모델·GV80·G80 등 5개 차종이 포함됐다. TSP 등급에는 현대차 팰리세이드·싼타크루즈와 제네시스 G90이 이름을 올렸다.

이번 결과는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 한 전동화 모델들이 대거 최고 등급을 획득했다는 점에서 의미가 크다. 아이오닉 9과 EV9을 비롯해 아이오닉 5·아이오닉 6·GV60 등 E-GMP 기반 전기차들이 다양한 차급에서 TSP+ 등급을 받으며 플랫폼 안전성을 입증했다.

E-GMP는 충돌 시 에너지 분산에 유리한 다중 골격 구조와 초고장력강 확대 적용 등 승객 보호를 최우선으로 한 설계 철학을 바탕으로 개발됐다. 이러한 구조적 강점이 실제 충돌 평가 결과로 이어졌다는 분석이다.

전동화 모델뿐 아니라 아반떼, 싼타페, 스포티지 등 하이브리드 파워트레인을 갖춘 주력 내연기관 모델들도 TSP+ 등급을 획득해, 동력원과 관계없이 일관된 안전성을 확보했다.

올해 IIHS 평가는 뒷좌석 승객 안전 기준이 한층 강화됐다. 전면 충돌 평가에는 운전자 뒷좌석에 소형 체구의 여성 또는 12세 아동을 대표하는 더미가 새롭게 적용됐고, TSP+ 등급은 ‘훌륭함(Good)’을 반드시 충족해야 획득할 수 있도록 기준이 상향됐다.

현대차그룹 관계자는 “고객의 안전을 최우선 가치로 삼아온 노력이 세계 최고 권위의 평가를 통해 2년 연속 입증됐다”며 “앞으로도 글로벌 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량을 제공해 고객 신뢰를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, IIHS는 1959년 설립된 비영리단체로, 매년 미국 시장에 출시된 차량을 대상으로 충돌 안전성과 충돌 예방 성능을 종합적으로 평가해 결과를 발표하고 있다.