[헤럴드경제=조용직 기자] 서서아(전남당구연맹)가 한국 선수로는 13년 만에 세계 포켓볼 정상에 섰다.

세계랭킹 6위 서서아는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 잭슨빌에서 열린 2025 세계 여자 9볼 선수권대회 결승에서 크리스티나 트카흐(러시아·세계랭킹 3위)를 세트 점수 3-2로 꺾고 우승을 차지했다.

한국 선수가 세계선수권대회 챔피언에 오른 것은 2012년 김가영 이후 13년 만의 쾌거다.

앞서 열린 4강에서 앨리슨 피셔(미국)를 3-0으로 완파하고 결승에 오른 서서아는 지난해 세계 여자 10볼 선수권 결승 패배를 안겼던 트카흐를 결승에서 만났다. 서서아는 1세트를 먼저 따냈으나, 이후 두 세트를 내리 내주며 역전을 허용했다. 그러나 4세트에서 집중력을 발휘해 승부를 원점으로 돌렸고, 경기는 마지막 5세트 승부치기로 이어졌다. 승부치기 다섯 번째 시도에서 트카흐가 실패했고, 서서아는 침착하게 성공시키며 긴 경기에 마침표를 찍었다.

올해 인도네시아 10볼 오픈과 스페인 10볼 오픈에서 우승한 서서아는 이번 대회까지 제패하며 국제대회 3회 우승을 달성, 2025년을 자신의 해로 만들었다.

서서아는 23일 오후 인천국제공항을 통해 귀국한다. 이어 24일부터 대전드림아레나에서 열리는 생활체육·전문체육 통합 축제 ‘빌리어즈 페스티벌 2025’에 참가해 국내 팬들과 만난다.