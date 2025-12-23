[헤럴드경제=최원혁 기자] 직장 동료들과 회식한다고 거짓말하고 여성 친구과 술을 마신 남편과 이혼을 고민 중인 여성의 사연이 전해졌다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘양나래 변호사’에는 무자녀인 결혼 4년 차 30대 여성 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨에 따르면 결혼 전부터 남편에게는 유독 여사친(여자 사람 친구)이 많았다. A씨는 “결혼을 앞두고 여사친들과의 모임을 줄여달라고 했지만 남편은 ‘5년, 10년 넘은 친구들도 있는데 결혼한다고 친구를 정리하는 건 인간쓰레기 아니냐. 걱정하지 말고 당신도 남사친(남자 사람 친구)과 편하게 놀아라’라고 하더라”라고 털어놨다.

A씨 남편은 평일, 주말을 가리지 않고 여사친과 메시지를 주고받았다. 심지어 남편의 여사친은 쇼핑 중 ‘어떤 옷이 더 잘 어울리냐’며 사진을 보내고, 남편이 답장하지 않으면 계속 메시지를 보내고 전화까지 해서 옷을 골라달라고 요구했다.

새벽까지 여사친들과 메시지를 주고받는 남편의 모습에 화가 난 A씨는 남편이 잠든 사이 메시지 내용을 확인하기도 했다. A씨는 “연인 사이 같은 느낌은 아니었지만 대화 내용이 묘하게 거슬리고 기분 나쁜 메시지가 많았다”며 “여사친들이 나에 대해 다 알고 있다는 듯이 대화하고 남편은 ‘내 와이프는 너만큼 날 잘 모른다’고 답하기도 했다”고 불쾌해했다. 이에 대해 문제를 제기하자 남편은 “인제 와서 왜 이러냐. 의부증 아니냐. 치료 좀 받아라”라고 따졌다.

그러던 어느 날 결정적인 사건이 벌어졌다. 직장 동료들과 회식한다던 남편이 알고 보니 여사친과 와인바를 갔던 것이었다. A씨는 귀가한 남편의 휴대전화에 ‘오늘 재밌었다’는 여사친의 메시지가 뜬 것을 보고 거짓말을 눈치챘다. 남편의 카드 결제 명세를 확인한 결과 이들은 와인바에서 와인 한 병과 안주 하나를 주문한 것으로 추정됐다.

A씨는 “다음날 ‘여사친 메시지 봤으니 솔직하게 말해달라’고 했다. 남편은 ‘내 휴대전화를 마음대로 봤다며 고소해 문제 삼겠다’고 하더라. 결국 남편은 여사친과 단둘이 와인을 마셨다고 인정했다. 여사친과는 예전부터 연락한 사이고 남편은 저한테 잔소리를 들을까 봐 스트레스받아서 거짓말했다고 하더라”며 “남편의 태도가 정말 이혼 사유가 되는지, 사실확인을 위해 휴대전화를 보고 카드 명세를 확인한 것이 오히려 불리해질 수 있는지 궁금하다”고 조언을 구했다.

이에 양나래는 “아내 분은 잘못한 게 하나도 없다”며 “남편은 저녁마다 여사친과 연락하고 거짓말하고 술마셨다. 직접적인 부정행위로 볼 순 없겠지만 배우자의 신뢰를 깨뜨리기엔 충분한 행동으로 보이기 때문에 남편의 유책이 되는게 맞다”고 했다.

그러면서 “아내 분이 확인한 것들은 엄격하게 얘기하면 형사처벌이 되는 행동은 맞다”며 “잠금장치를 열고 휴대전화를 뒤져보는 건 정보통신망법 위반이 맞다. 그런데 설사 형사처벌 대상이 된다고 하더라도 확인한 경위나 내용을 봤을 때 아내가 유책 배우자가 될 일은 없어보인다”고 짚었다.

그러면서 “여사친 많은 것도 이혼 사유가 될 수 있으니 전적으로 남편의 잘못”이라며 “남편이 ‘당신이 이상하다’고 몰아가면 더 당당해지셔야 한다”고 덧붙였다.