이문 아이파크 자이 입주가 지난 11월부터 안정적으로 진행되면서, 단지 내 상가 이문 아이파크 자이 I-CANVAS의 잔여 호실을 중심으로 입점 및 투자 계약이 빠르게 이어지고 있다. 입주가 진행될수록 상권의 실체가 분명해지면서, 계약 결정 역시 한층 신속해지는 분위기다.

I-CANVAS는 총 4,915세대에 달하는 대단지 고정 수요를 배후로 둔 단지 내 상가로, 이문·휘경 뉴타운 내에서 보기 드문 대규모 판매시설이다. 특히 단지 내 상가 중 유일하게 판매시설로 계획돼, 업종 구성과 상권 확장성 측면에서 높은 평가를 받고 있다.

입주가 시작되면서 가장 큰 변화는 ‘관망 수요’의 움직임이다. 그동안 상권 형성을 지켜보던 프랜차이즈와 개별 입점 희망자들이 실제 입주 상황과 유동 인구 흐름을 확인한 뒤 빠르게 계약을 결정하고 있다. 이에 따라 잔여 호실에 대한 상담과 계약이 동시에 진행되는 상황이다.

이 같은 입점 확정 흐름은 투자자들의 판단에도 직접적인 영향을 미친다. 단순한 기대 수요가 아닌, 실제 운영이 예정된 점포가 늘어나면서 상가 전체의 안정성이 강화되고 있기 때문이다. 투자자 입장에서는 공실 가능성을 낮춘 상태에서 투자를 검토할 수 있다는 점이 강점으로 작용한다.

분양 관계자는 “현재는 입점 확정 업종과 오픈 일정이 명확해지면서 계약 검토 기간이 짧아지고 있다”며 “잔여 호실을 중심으로 빠른 결정이 이어지고 있다”고 전했다.

부동산 업계에서는 이러한 흐름을 두고 “입주가 진행되는 시점은 상가 가치가 실질적으로 반영되는 구간”이라며 “입점과 투자가 동시에 움직이는 구조는 상권 안정성을 보여주는 신호”라고 평가한다.

이문 아이파크 자이 I-CANVAS 홍보관은 I-CANVAS에서 운영 중이다.