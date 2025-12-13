[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회의 의원연구단체인 ‘경주 포스트 APEC 전략연구회’는 11일 경주시의회 소회의실에서 ‘APEC 이후 경주의 지속가능한 발전 전략 수립 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.

이날 보고회에서는 APEC 정상회의의 성과를 경주의 지속가능한 성장으로 연결하기 위한 ‘포스트 APEC 대내외 환경분석’ 등 7개 분야의 전략수립안을 제시했다.

주요 내용으로는 세계 10대 문화관광ㆍMICE 도시로의 도약, 1000만 체류형 관광객 시대, 외국인 관광객 200만명 유치, 신라통일평화공원ㆍAPEC 문화전당 등 핵심 인프라 구축, 보문관광단지 2.0 리노베이션, 지역 브랜드ㆍ청년 정주ㆍ시민참여 확대 등이다.

또 중앙정부ㆍ경북도ㆍ경주시ㆍ민간ㆍ시민이 협력하는 거버넌스 구조와 재원조달 전략, 성과관리 체계에 대한 포괄적인 제안까지 심층적으로 다뤘다.

경주시의회는 이번 최종보고회를 바탕으로 향후 15년간의 포스트 APEC 경주 발전 전략을 구체화해, 경주시를 세계적 문화ㆍ해양ㆍMICE 도시로 도약시킬 계획이다.

정희택 경주 포스트 APEC 전략연구회 대표의원은 “APEC 정상회의 개최는 경주의 국제적 위상을 드높였을 뿐만 아니라 새로운 도약의 기회를 제공했다”며 “이러한 성과를 이어 나가기 위해서는 시민 참여가 필수적이므로, APEC 시민대학 상설화 등을 통해 시민 의식 함양과 시민 중심의 지속가능한 도시 발전을 이뤄야 한다”고 말했다.