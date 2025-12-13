[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북도와 구미시는 12일 구미시청 대강당에서 미래첨단소재, 디씨티, 두이산업 등 국내 소재업체 3곳과 투자양해각서를 체결했다.

이번 협약으로 미래첨단소재는 2030년까지 1258억원을 들여 구미에 이차전지 연구시설 및 생산기지 등을 구축한다.

퀀텀닷(QD) 원천 특허를 보유한 디씨티는 2026년부터 156억원을 들여 구미국가5산단에 생산공장을 신설한다.

두이산업은 2028년까지 구미4산단 5394㎡ 터에 70억원을 들여 모바일·카메라 모듈 필름 생산라인을 확충한다.

양금희 경북도 경제부지사는 “이번 합동 MOU가 도내 미래 신산업 생태계 강화의 중요한 분기점이 될 것”이라며 “도는 기업 투자에 필요한 행정적·재정적 지원을 전폭적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

김장호 구미시장은 “첨단산업 분야에서 활동하는 기업들이 구미에서 새로운 출발을 함께하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “지역 산업 전반에 긍정적인 흐름을 만드는 계기가 되길 바란다”고 말했다.