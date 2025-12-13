[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 12일 ‘아열대 스마트팜단지’준공식을 마치고 본격적인 운영에 돌입했다.

도내 최대 규모의 아열대 작물 연구 및 보급 거점으로 기대를 모으는 영천시 아열대 스마트팜단지는 영천농업의 미래 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 핵심 시설로 주목받고 있다.

시는 평소 연구 목적으로만 활용돼 접근이 제한됐던 연구온실 전체를 준공식 당일 전면 개방해 내빈뿐만 아니라 참석한 200여 명의 시민들에게도 뜨거운 호응을 얻었다.

학생들은 학교를 벗어나 푸른 아열대 작물 속에서 살아있는 자연과학 학습의 기회를 얻었으며 농업인들은 새로운 소득 창출의 가능성을 직접 확인할 수 있었다.

특히 한겨울의 추위를 피한 따뜻한 온실 내부에서 진행된 행사는 이국적인 정취와 특별한 경험을 선사했다.

영천시는 총 148억원의 사업비를 투입해 북안면 반정리 일원에 연구온실 4개 동과 연구관리관을 조성했다.

이를 통해 첨단 기술이 집약된 스마트팜 환경제어 시스템을 통해 작물의 생육 환경을 최적으로 유지하고 내륙 지역에서도 아열대 작물을 안정적으로 생산하고 연구할 수 있는 기반을 마련했다.

아열대 스마트팜단지의 핵심 기능은 크게 세 단계로 나뉜다.

첫째 애플망고, 바나나, 파파야 등 20여 종의 다양한 아열대 작물을 대상으로 실증 시험재배 연구를 통해 지역 기후에 가장 적합한 품종을 선별하고 농가 보급을 위한 표준 재배 기술을 정립하는 데 주력한다.

둘째 아열대농업 전문인력 양성을 위해 현장 중심의 창업 전문교육 과정을 단계별로 운영한다.

셋째 창업 초기 영농부담을 줄이고 소득단절구간을 줄이도록 실습형 임대 온실을 제공하는 등 신규 농업인들의 안정적인 정착과 작물 확산을 적극적으로 지원할 계획이다.

영천시 관계자는 “아열대 스마트팜단지를 아열대 작물 재배연구, 교육, 보급의 순환 체계를 완성하는 핵심 기지로 삼아 영천시가 국내 아열대 농업을 선도하는 중심지로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.