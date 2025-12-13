[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대 행동치료학과가 지난 10일 경북 구미 지역에서 ‘찾아가는 금쪽상담실’을 운영하면서 학문과 지역사회와의 교류를 더욱 확대했다.

이번 행사는 대구사이버대 행동치료학과 주최·동심누리어린이집 주관으로 개최됐고 기획 단계부터 구미 지역에서 자녀를 양육하고 있는 학부모들에게 많은 관심을 받았다.

동심누리어린이집 곽동심 원장의 인사말을 시작으로 강영모 교수가 ‘우리 아이 문제행동, 긍정적으로 훈육하기’를 주제로 부모교육 특강을 진행했다.

강 교수는 특강을 통해 바람직한 양육 방법과 현실적인 어려움 사이에서 고민하는 부모들이 보다 긍정적이고 일관된 태도를 유지하기 위한 실천 방안과 행동분석의 원리를 제시했다.

곽동심 원장은 “앞으로도 대구사이버대 행동치료학과와 협력할 수 있는 기회가 있으면 적극적으로 협조하겠다”고 전했다.

조정연 학과장은 “우리 학과는 개설 초기부터 학부모들이 자신의 자녀를 잘 양육하기 위해 입학하는 경우가 많았다”고 회상하며 “무엇보다 우리 학과의 재학생이 기관장으로 재직 중인 기관과 협력해 지역사회를 위한 행사를 진행했다는 점에서 뜻깊다”고 전했다.

강영모 교수는 “경북 구미 지역의 찾아가는 금쪽상담실 사례를 바탕으로, 전국으로 찾아가는 금쪽상담실을 계속 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.