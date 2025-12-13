진교훈 구청장 “제설 취약구간 대응 강화해야”...시설물 피해 예방과 신속한 복구 지원 주문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 13일 강설에 대비하기 위해 제설 대응체계를 직접 점검했다.

이날 오전 9시부로 제설대책 2단계가 발령됨에 따라 구청장이 직접 주요 도로와 이면도로 등에 대한 제설대책을 확인하기 위해서다.

진 구청장은 이날 오전 10시 제설대책본부를 찾아 강설량, 제설 장비와 인력, 제설 취약 구간 대응 방안 등 모든 제설대책 상황을 꼼꼼히 챙겼다.

제설대책 보고를 받은 진 구청장은 “비와 눈이 섞여 내리면서 습기를 머금은 습설이 내릴 것으로 예상되는 만큼 시설물 피해에 대해서도 예방해야 한다”며 “피해 발생 시 신속한 복구 지원을 통해 2차 피해가 발생하지 않도록 각별히 신경써달라”고 당부했다.

이어 “주요 도로뿐만 아니라 주택가 급경사지나 좁은 골목길 등 장비 투입이 어려운 지역에 대해선 더욱 꼼꼼하게 제설작업을 해야 한다”며 “취약지역에 대한 대응을 강화해 제설 사각지대가 발생하지 않도록 만전을 기해달라”고 말했다.

강서구는 강설 등 자연재난에 대비해 교통대책, 피해시설 복구, 구조구급 등 6개 실무반 제설 대응 인력 467명이 비상근무 체계를 유지 중이다. 강설 발생 시 정해진 취약지역에 투입돼 제설작업을 수행한다.