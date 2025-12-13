[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 렉시 톰슨-윈덤 클락(이상 미국) 조가 PGA-LPGA 혼성 경기인 그랜드 손튼 인비테이셔널 첫날 17언더파를 합작해 공동 선두에 나섰다.

톰슨-클락 조는 13일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 열린 대회 첫날 경기에서 보기 없이 이글 2개와 버디 13개를 잡아 17언더파 55타를 쳤다. 톰슨-클락 조는 찰리 헐(잉글랜드)-마이클 브래넌(미국) 조와 공동 선두를 이뤘다. 헐-브레넌 조도 이글 2개와 버디 13개를 잡았다.

이 대회는 PGA투어와 LPGA투어 선수 16명씩이 2인 1조로 팀을 이뤄 출전해 우승을 겨루는 이벤트 경기다. 대회 방식도 독특하다. 첫날은 스크램블 방식(각자 샷을 한 뒤 더 좋은 위치의 볼을 선택해 같은 자리에서 다음 샷을 이어가는 경기 방식)으로 치러진다. 그리고 2일 차는 포섬 방식(한 개의 공을 번갈아 차는 방식), 마지막 날은 변형 포볼 방식(각자 티샷후 다음 샷을 바꿔서 하고 이후 홀아웃까지 자신의 공으로 경기하는 방식)으로 기량을 겨룬다.

로렌 코글린-앤드루 노박(이상 미국) 조는 15언더파 57타로 단독 3위에 올랐다. 이어 넬리 코다-데니 매카시 조와 로즈 장-마이클 김, 제니퍼 컵초-크리스 고터럽 조(이상 미국)는 14언더파 58타로 공동 4위 그룹을 이뤘다.

타이틀 방어에 나선 패티 타바타나낏(태국)-제이크 냅(미국) 조는 13언더파 59타로 단독 7위로 출발했다. 초대 챔피언 조인 리디아 고(뉴질랜드)-제이슨 데이(호주) 조는 12언더파 60타로 공동 8위에 자리했다.