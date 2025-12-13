[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 노승열과 배용준, 옥태훈이 미국프로골프(PGA) 투어 Q스쿨 파이널에서 하위권으로 처졌다.노승열은 13일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 소그래스CC(파70)에서 열린 대회 이틀째 경기에서 버디 3개에 보기 4개로 1타를 잃어 중간 합계 이븐파 140타로 공동 66위로 순위가 하락했다. 노승열은 전날 1라운드에서 1언더파를 쳐 공동 34위로 출발했으나 이날 부진으로 내년 풀시드가 주어지는 톱5 진입이 어렵게 됐다.

배용준은 1타를 줄였으나 중간 합계 1오버파 141타로 공동 90위에 자리했으며 제네시스 대상 수상자로 Q스쿨 파이널에 직행한 옥태훈은 중간 합계 3오버파 143타로 공동 126위를 기록하는데 그쳤다.

174명이 출전한 이번 Q스쿨 파이널에선 상위 5명 안에 들어야 내년 PGA투어 시드가 주어진다. 그리고 6~40위에겐 2부 투어인 콘페리투어 출전권이 부여된다. 배용준과 옥태훈은 콘테리투어 시드 획득도 만만찮게 됐다.

재미교포 존 박은 6언더파를 몰아쳐 중간 합계 7언더파 133타로 공동 선두에 올랐다. 올시즌 PGA투어에서 뛴 존 박은 폴 시리즈까지 출전했으나 페덱스컵 랭킹이 152위에 그쳐 Q스쿨 파이널로 돌아왔다.

첫날 1타 차 선두에 나섰던 김찬은 이븐파를 기록해 중간 합계 6언더파 134타로 카밀로 비예가스(콜롬비아) 등과 함께 1타 차 공동 6위에 자리했다. 공동 선두가 5명이나 되기 때문에 누가 내년 풀시드를 획득할 지 알 수 없는 혼전 양상이다.