서울시 12일 오후 4. 5급 승진 예정자 발표...행정직 김현정 최인성 박은숙 이순영 김유진 이봉희 이홍석 남규하 백명철 윤선희 승효선 우성탁 김인겸 문병기 팀장 등 4급 승진자 공개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]직장인에게 승진만큼 기쁜 일이 있을까.

연말을 맞아 그동안의 땀과 열정이 결실을 맺으며 서울시 공직사회 곳곳에 웃음꽃이 피고 있다. 서울시는 3급 승진 예정자 발표에 이어 12일 오후 4·5급 승진 예정자를 확정·발표했다.

승진 소식이 전해지자 청사 곳곳에서는 동료들이 함께 모여 축하 인사를 건네는 훈훈한 장면도 연출됐다.

서울시는 철저한 업무 능력과 성과 중심의 승진 원칙을 유지해 온 조직으로, 실·국의 핵심 보직인 주무과장과 주무팀장의 승진은 조직 내에서도 자연스러운 결과로 받아들여진다.

이번 4급 승진자 가운데 총무과에서는 승효선 서무팀장과 이승준 시설관리팀장(건축직)이 승진의 영예를 안았다.

특히 이승준 승진 예정자는 건축직 9급으로 1996년 서울시에 입직한 이후 현장에서 잔뼈가 굵은 인물로, ‘기술직 전설’로 불릴 만큼 상징성이 크다.

이 밖에도 행정직에서는 △홍보담당관 김현정 팀장 △저출생담당관 최인성 팀장 △외국인이민담당관 박은숙 팀장 △기획담당관 이순영 팀장 △복지정책과 김유진 팀장 △교통정책과 이봉희 팀장 △기후환경정책과 이홍석 팀장 △관광정책과 남규하 팀장 △보건의료정책과 백명철 팀장 △소상공인과 윤선희 팀장 △주택정책과 우성탁 팀장 △균형발전정책과 김인겸 팀장 △서울아리수본부 문병기 팀장 등 14명이 4급으로 승진했다.

이 가운데 김유진 팀장, 이봉희 팀장, 우성탁 팀장은 행정고시 출신으로, 차세대 서울시 핵심 인재로 꼽히는 인물들이다.

특히 임재근 외국인이민담당관, 김홍찬 복지정책과장, 안형준 교통정책과장, 한정훈 소상공인정책과장, 정헌기 총무과장, 사창훈 주택정책과장 등은 과장과 팀장이 동시에 승진하는 겹경사를 맞았다.

기술직 승진도 눈에 띈다. 토목직에서는 △도로계획과 백대열 팀장 △지하안전과 김영호 팀장 △도시공간전략과 김학선 팀장 △공공주택과 김영희 팀장 △도시기반시설본부 권순환 팀장 △서울아리수본부 이경훈 팀장 △강북구 김종우 과장 등 7명이 승진했다.

건축직에서는 △총무과 이승준 팀장 △주거정비과 김지호 팀장 △도시정비과 곽명희 팀장 △도시기반시설본부 김현래 팀장 등 4명이 승진 대열에 올랐다.

이와 함께 △기계직 도시기반시설본부 조기성 팀장 △화공직 생활환경과 김태환 팀장 △수의직 동물보호과 배진선 팀장 △보건직 보건의료정책과 함현진 팀장 △간호직 건강관리과 민선정 팀장 · 정신건강과 김영인 팀장 △지적직 공간정보과 이봉주 팀장 △공업연구직 서울물연구원 김상은 팀장도 승진의 기쁨을 안았다.

또 대변인실 공희옥 · 전소정 주임이 동시에 5급으로 승진하며 연말 인사의 마지막을 장식했다.

연말 인사를 통해 서울시 조직 곳곳에서 세대교체와 성과 보상이 동시에 이뤄지면서, 새해 시정 운영에 새로운 활력이 더해질 것으로 기대된다.