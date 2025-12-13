[헤럴드경제=도현정 기자]트럼프 2기 행정부의 전문직 비자 수수료 100배 인상의 후폭풍이 미국 농촌에 들이닥쳤다. 10만달러(약 1억4000만원)로 오른 비자 수수료를 감당하기 어려워지면서, 외국 의사들에게 의존했던 미국 농촌 의료가 무너지고 있다는 것이다.

워싱턴포스트(WP)는 지난 8일 노스캐롤라이나주(州)의 인구 16만5000명의 농촌 마을 셸비의 사례를 소개하며 농촌 의료가 H-1B 비자 수수료 인상의 여파를 맞고 있다고 전했다.

셸비에서는 지역 의료를 담당하고 있는 캐롤라이나 신장내과(Nephrology Associates of the Carolinas)가 올해 가을에 인도에서 신장내과 전문의를 한 명 추가로 채용할 예정이었다. 기존에 지역에서 신장내과 진료롤 받고 있었던 환자들은 오기로 예정된 신장 전문의 비자야 첼리카니에게 진료 예약도 일부 해놨다.

그러나 트럼프 행정부가 H-1B 비자 수수료를 기존 1000달러(약 147만원)에서 10만달러로 100배 인상하면서 상황이 급변했다. 캐롤라이나 신장내과는 트럼프 행정부에 ‘국익(national interest)’을 근거로 수수료 면제를 요청했지만, 수개월동안 정부로부터 답변을 받지 못했다. 이 역할을 맡아줄 미국 의사도 찾지 못했다.

미국에서는 농촌에서 일하겠다는 의사를 찾기 어려워, 해외 출신 의사들에게 의존하고 있었다. 셸비에서도 기존에 근무하는 신장내과 의사 세 명은 모두 해외 출신이고, 그 중 두 명은 H-1B 비자로 근무하고 있었다. 캐롤라이나 신장내과는 채용 대행사를 통해 수많은 의학 저널과 웹사이트에 구인광고를 냈지만 지원했던 미국인 의사는 단 두 명 뿐이었다고 전했다. 이마저도 급여나 근무시간 등 근로 조건이 맞지 않아 결국 해외 구인으로 눈을 돌려야 했다. 셸비에서 근무할 예정이었던 첼리카니는 연방정부가 지정한 ‘의료전문가 부족 지역’에서 3년 동안 근무하기로 동의하고, 예비승인을 받은 상태였다.

H-1B 비자는 주로 이공계 전문 인력을 대상으로 하는 비자로, 미국 고용주가 전문 교육을 받은 외국인 인력을 최대 6년까지 고용할 수 있게 해주는 제도다. 이전까지 비영리 의료 시설이 해외에서 의사를 패용할 때 지불하는 H-1B 비자 수수료는 460달러에서 1000달러 수준이었다.

이 비자 제도를 통해 들어온 외국인 의사들은 미국 농촌 및 의료 소외지역의 공백을 메우는데 주된 역할을 했다. 연방 이민 데이터에 따르면 지난 회계연도에 약 40만건의 신규 혹은 갱신 H-1B 비자가 발급됐다. 대다수가 인도 이민자였고, 그 중 1만7000명이 의료 분야 인력이었다.

지난 10월 미국 의학협회지(JAMA)의 조사에 따르면 H-1B 비자로 들어온 농촌 지역 의사 비율은 도시 지역의 두 배에 달했다. 빈곤 지역일수록 H-1B로 들어온 해외 의사 비율이 높았다.

강경한 이민 정책을 내세우고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해 농촌 지역에서의 지지율이 높다는 것을 감안하면 더 역설적인 상황이다. WP는 올해 발표된 한 연구에 따르면 지난 세 번의 선거에서 트럼프 대통령을 압도적으로 지지했던 아이오와와 노스다코다, 웨스트버지니아주(州)가 H-1B 비자로 입국한 외국인 의사 비율이 전국에서 가장 높다고 보도했다.

중서부 지역 의료 기관을 대변하는 캔자스주 오버랜드 파크의 이민 변호사 미라 엠디바니는 WP에 “행정부의 정책이 복잡한 비자 규정과 값비싼 법률 비용으로 이미 부담을 느끼고 있는 병원들을 황폐화할 것”이라 전망했다.

이에 대해 테일러 로저스 백악관 대변인은 성명을 통해 “이번 비자 수수료는 기업들이 시스템을 남용하여 임금을 낮추는 행위를 막기 위한 것”이라며 “고숙련 노동자를 미국으로 데려오고 싶지만 시스템의 악용으로 인해 피해를 입어온 이들에게 확실성을 제공할 것”이라고 답했다.