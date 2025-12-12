여천NCC 이사회서 장기 원료 공급계약안 의결

[헤럴드경제=서재근 기자] DL케미칼은 여천NCC 이사회에서 장기 원료 공급계약안이 의결됐다고 12일 밝혔다. 이번 원료 공급계약의 대상 원료는 에틸렌, 프로필렌 등 나프타분해시설(NCC)의 주요 원료다.

계약 기간은 2025년 1월 1일부터 오는 2027년 12월 31일까지다. 가격 조건은 국제 시장지표 및 원가 기반 포뮬라 적용이다.

외부 컨설팅 결과를 통한 이번 계약 체결은 비현실적이었던 과거 공급가를 현실화한 것으로, 이를 통해 원가 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다는 게 회사 측의 설명이다.

회사 측은 변경된 계약에 맞춰 변화하는 공급 상황에 대응할 수 있도록 다운스트림 비즈니스의 경쟁력 강화에 나설 방침이다.

DL케미칼 관계자는 “여천NCC의 주주로서 그 역할과 책임을 끝까지 다할 것”이라고 말했다.

여천NCC는 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼에 각각 140만t, 73만5000t 규모의 에틸렌을 공급해왔으나, 원료가 갱신을 두고 충돌하며 지난해부터 공급에 차질을 빚어왔다.

업계에서는 이번 연료 공급계약 체결로 연말 시한인 사업재편안 도출에도 속도가 붙을 것으로 전망하고 있다.