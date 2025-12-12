[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 12일 대장동 사건 항소 포기 결정에 반발 성명을 낸 검사장들에 대한 징계성 인사가 단행되자 “비열하고 잔인한 공무원 상대 정치 보복”이라고 지적했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 “어제 법무부가 항소 포기에 반발해 해명을 요구한 검사장 4명을 결국 강등·좌천시켰다”며 이같이 말했다.

그는 “법무부는 인사 배경으로 검찰의 정치적 중립성·공정성에 대한 오해를 불러일으켜 조직의 명예와 신뢰를 실추시켰다고 밝혔는데 황당무계한 궤변”이라며 “검찰의 명예와 신뢰를 실추시킨 사람은 법무부 장관과 그 윗선”이라고 꼬집었다.

아울러 “항소 포기에 반발한 검사들이야말로 대한민국 검찰의 명예와 신뢰를 지킨 보루”라며 “국민은 이번 검찰 인사를 보며 의병장을 역적으로 몰아 숙청했던 임진왜란 당시의 혼군(昏君·어리석은 임금)을 연상하고 있다”고 주장했다.

그러면서 “충직한 공직자들을 정치 보복의 희생양으로 삼지 말고 항소 포기 사건에 대한 국정조사를 즉각 실시하자”고 덧붙였다.

더불어민주당이 특별감찰관을 추천하지 않고 있는 것에 대해서는 “어제도 김병기 원내대표를 만나 특별감찰관을 빨리 추천하자고 얘기했지만 아직 확답을 받지 못했다”며 “이미 우리는 준비를 마무리한 상태다. 가급적 여야가 합의한 사람을 추천할 수 있도록 진행하려고 한다”고 밝혔다.