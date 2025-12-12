한화, 오스탈 최대 주주 등극 최종 관문 넘어 지난 3월 미국 정부 승인 이어 호주 정부 승인 받아 미국 해군 함정 건조 사업 기반 마련 한화 “미국 사업 발전적인 미래 위해 노력할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 호주 정부가 한화그룹의 자국 조선 업체 오스탈(Austal) 지분을 19.9%까지 인수하도록 승인했다. 오스탈 인수를 위한 최종 관문까지 넘어서면서 한화는 오스탈 최대 주주로 등극해 미국 함정 건조까지 사업 영역을 확대할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

12일 호주증권거래소(ASX)에 따르면 한화는 호주 외국인투자심의위원회(FIRB)와 호주 짐 차머스 재무장관으로부터 오스탈 지분 인수 승인을 받았다. 짐 차머스 호주 재무장관은 이날 성명을 내고 “오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회 명확한 권고에 동의했다”고 밝혔다. 이에 따라 한화는 현재 보유하고 있는 오스탈 지분 9.9%를 19.9%까지 확대할 수 있게 됐다. 오스탈 인수 지분 주체는 지난 2월 설립된 한화에어로스페이스와 한화시스템의 호주 합작 자회사다.

한화가 이번 승인 내용대로 지분을 19.9%까지 늘리면, 한화는 현재 오스탈 최대 주주인 앤드류 포레스트를 제치고 최대 주주로 올라서게 된다. 한화는 조선 및 방산 사업 미국 진출 역량을 끌어올리는 차원에서 지난해부터 오스탈 인수를 추진해왔다. 지난 4월 한화는 한 차례 오스탈 전체를 10억2000만달러(약 9920억원)에 인수하는 방안을 제시했다가 안보 규제를 이유로 오스탈로부터 거절 당한 바 있다.

이후 한화는 지난 3월 호주 자회사를 통해 장외시장에서 오스탈 지분 9.91%를 사들이고, 현지 증권사를 통해 지분 9.9%를 총수익스와프(TRS) 형태로 확보했다. 이후 미국 정부로부터 지분을 100%까지 확대할 수 있는 내용의 승인을 받았다. 오스탈은 호주 기업이지만 미국 군함을 건조하고 있어 양국 정부 심사를 모두 받아야 한다. 당초 업계에선 호주 정부가 국가 안보를 이유로 지분 확대를 막아설 수 있다는 관측도 나왔으나 이같은 우려를 해소하게 됐다.

한화는 오스탈이 보유한 앨라배마 조선소를 미국 군함 생산거점으로 키우겠다는 계획이다. 오스탈은 미국·호주·필리핀·베트남 등에 조선소를 운영하며 59개국에 350척 이상을 납품해온 회사다. 특히 미 해군에 연안전투함(CLS)과 고속수송선(EPF) 등을 공급하는 등 시장 점유율 40~60%를 유지하고 있다.

한화의 오스탈 인수는 미국과 호주를 잇는 글로벌 시장 네트워크 확대에 중요한 기반이 될 것으로 평가된다. 특히 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO)에 이어 함정 건조 사업까지 영역을 넓힐 수 있다는 기대가 나온다. 한화는 “호주 정부의 결정을 존중하며 앞으로 잘 협력해 미국 사업 등 상호 발전적인 미래를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.