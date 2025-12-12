연간 50시간 이상 의무교육…연간 400개 이상 교육과정

[헤럴드경제=김진 기자] 삼양그룹 지주회사인 삼양홀딩스는 ‘2025년 대한민국 인적자원개발 대상‘에서 종합대상을 수상했다고 12일 밝혔다.

한국HRD협회가 주관하는 인적자원개발 대상은 국내 인적자원개발(HRD) 분야 발전과 교육문화 활성화에 기여한 기업과 교육기관에 수여하는 상이다.

‘체인지 에이전트(Change Agent)’ 프로그램 등 새로운 기업문화 조성의 중심축 역할을 수행한 점이 높은 평가를 받았다. 핵심 조직별로 퍼포즈(Purpose) 체계의 내재화 활동을 주도적으로 추진할 인력을 선발해 그룹의 비전과 인재상을 임직원에게 알리는 프로그램이다.

또 연간 50시간 이상 의무교육 이수제를 운영해 임직원의 전문성을 높이고 있다. 조직문화, 전문기술, 글로벌, 디지털 등 연간 400개 이상의 교육과정을 운영해 구성원의 성장을 다각도로 지원한다.

삼양홀딩스 이수범 HRC장은 “지난해 창립 100주년에 선포한 그룹의 새로운 방향성과 메시지를 담은 퍼포즈 체계를 내재화하기 위해 새로운 프로그램을 기획하고 교육 체계도 개선하는 등 심혈을 기울이고 있다”며 “앞으로도 HRD 역량을 높여 그룹의 새로운 100년을 이끌어갈 핵심 인재 양성에 박차를 가할 것”이라고 말했다.