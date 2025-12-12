모래‧흙‧물 등 자연 재료를 직접 만지고 체험하는 공공형 실내놀이터 망우본동 주민센터에서 11일 개관식 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 12월 11일 망우본동 주민센터에서 지역 내 다섯 번째 중랑실내놀이터인 ‘망우본동 주민센터점(손끝놀이터)’ 개관식을 개최했다.

이날 행사에는 류경기 중랑구청장과 지역 주민 등 70여 명이 참석, 아이들의 새로운 놀이 공간 탄생을 축하했다.

이번 5호점은 기존 공동육아방을 리모델링해 조성한 것으로, 기획 단계부터 중랑구육아종합지원센터의 전문 자문을 반영하여 아이들의 발달 특성에 최적화된 환경을 구현했다. 시설은 2주간의 시범운영을 거쳐 오는 12월 30일 정식으로 문을 열 예정이다.

‘손끝놀이터’로 만들어진 중랑실내놀이터 5호점은 모래‧흙‧물 등 자연 재료를 직접 만지고 체험하는 오감 놀이 공간 및 미술 체험 구역과 연계된 복합형 공간으로 설계됐다. 아이들이 자연의 질감을 느끼고 이를 예술적으로 표현하며 창의력과 감성 발달을 동시에 키울 수 있도록 구성됐다.

운영 대상은 2세부터 6세(2019~2023년생) 취학 전 아동이며, 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시, 주말은 오전 9시 40분부터 오후 6시까지다. 매주 월요일은 휴관하며, 이용을 희망하는 주민은 ‘우리동네키움포털’에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.

구는 올해 ▲3호점 ‘숲속놀이터(자연체험형)’ ▲4호점 ‘우주놀이터(상상체험형)’에 이어, 이번 ▲5호점 ‘손끝놀이터(감각체험형)’를 추가로 조성했다. 향후 6호점 ‘나무놀이터’, 7호점 ‘한옥놀이터’ 조성을 차질 없이 추진하여 다양하게 즐길 수 있는 실내놀이터 네트워크를 완성할 계획이다.

서울형 키즈카페인 중랑실내놀이터는 2022년 1호점(면목4동)을 시작으로 저렴한 이용료와 뛰어난 접근성 덕분에 주민들의 큰 호응을 얻고 있다. 구는 이번 5호점에 이어 내년 초까지 총 7개소로 시설을 확충해 공공형 돌봄·놀이 인프라를 대폭 강화할 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “공공형 실내놀이터는 아이들의 미래 감각을 키우는 지역 공동체의 소중한 공간”이라며 “다양한 주제의 놀이공간을 지속적으로 확충해 ‘아이 키우기 좋은 도시 중랑’을 만들어가겠다”고 말했다.