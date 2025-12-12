사흘간 진행 후 폐막

[헤럴드경제=윤호 기자]북한이 내년 초 열릴 노동당 9차 대회를 준비하기 위한 당 전원회의를 지난 9~11일 진행하고 폐막했다.

조선중앙통신은 12일 “일련의 중요 문제들을 의결하기 위하여 2025년 12월 9일부터 11일까지 조선노동당 중앙위원회 제8기 제13차 전원회의 확대회의가 진행되었다”고 밝혔다.

김정은 국무위원장은 회의 의제에 대한 ‘강령적인 결론’을 내렸으며, 올해 당 및 국가정책 집행 현황을 평가하고 주요 성과를 개괄했다고 통신은 전했다.

관심을 끈 대미·대남관계 등과 관련해 김 위원장이 올해의 대외정책을 어떻게 평가하고, 현 대외 환경 등에 대해 어떤 인식을 보였는지는 구체적으로 공개되지 않았다.

다만 그는 “국가방위력의 전반적 구성 부분들에 대한 우리 당의 현대화 방침에 따라 이룩된 의미있는 성과들로 하여 전지구적인 지정학적 및 기술적 변화 속에서도 나라의 안전과 방위 보장, 이익 수호를 위해 많은 문제들이 효과적으로 올바로 해결되었으며 정확한 발전 방향으로 나가고 있다”고 평했다.

전 세계적 지정학 판도 변화 속에서 북한이 견지하는 핵·미사일 등 국방력 증강 방향은 ‘올바른’ 것이라며 당위성을 재확인한 것으로 해석된다.

김 위원장은 또 러시아 쿠르스크 파병에 대해 “지난 근 1년간 우리 군대의 여러 병종부대들이 해외 군사작전에 출병하여 이룩한 혁혁한 전과는 백전필승의 군대, 국제적 정의의 진정한 수호자로서의 우리 군대와 국가의 명성을 만방에 시위하였다”며 정당성을 거듭 강조했다.

그는 “고유의 투쟁방식과 자생자결의 위력으로 앞날을 개척하기 위해 계속 매진해 나가야 한다”고 당부하고 9차 당대회 준비를 위한 ‘조직 정치사업 대책’도 밝혔다.

특히 “당 제9차 대회 소집 전까지 미결된 중요대상들을 완공할 데 대한 문제”를 제시해 국가 목표로 제시된 건설 대상을 마무리하는 데 연말까지 박차를 가할 것으로 보인다.

북한은 역점 사업으로 추진하는 ‘지방발전 20×10 정책’에 따라 내년에 건설할 20개 시·군도 확정했다. 또 이번 전원회의에서 김 위원장은 ‘시정되어야 할 결점과 폐단’도 지적했다.

중앙통신은 “혁명 발전에 인위적인 장애를 조성하는 요인들이 분석되고 일부 지도간부들과 책임일꾼(간부)들의 그릇된 사상관점과 비활동적이고 무책임한 사업태도가 엄정히 비판되었다”고 전했다. 회의에선 1명의 당 중앙위원과 5명의 당 중앙위원회 후보위원을 소환했는데, 전원회의에서 내부 질책을 받은 분야 책임자들일 수 있다는 관측이 나온다.

아울러 9차 당대회 준비와 관련해 ‘당 대회 승인에 제기할 당규약 개정안 작성’ 문제가 언급됐다는 보도로 미뤄 당규약 개정이 확정적으로 추진될 것으로 보인다. ‘적대적 두 국가론’ 등이 당규약에 명문화되는 방향으로 개정이 이뤄질지 관심사다.

북한은 통상 한해를 결산하기 위한 당 전원회의를 12월 말에 5∼6일간 진행하지만, 이번 전원회의는 12월 초중반에 사흘이라는 비교적 짧은 기간 열렸다. 김 위원장의 ‘결론’ 등 내용도 구체적으로 공개하지 않고 개략적으로만 보도했다.