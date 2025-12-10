[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북보건대는 10일 만랩스크린골프아카데미에서 ‘제2회 경북보건대 총장배 스크린 파크골프대회’를 개최했다.

이번 대회는 2025학년도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 진행됐다.

경기 안내 후 9시 30분부터 11시 30분까지 조별 스크린 파크골프 경기가 진행됐으며 참가자들은 조별로 실력을 뽐내며 화기애애한 분위기 속 경쟁을 펼쳤다.

오전 11시 30분부터는 시상식과 행운권 추첨이 진행돼 큰 호응을 얻었다.

지난 대회가 김천 시민 전체가 참여해 가족 단위, 장애인·비장애인이 함께하는 큰 행사로 진행됐다면 올해 2회 대회는 경북도민대학 석사·학사 과정 학생으로 구성된 10개 조가 출전해 보다 교육적이고 집중력 높은 경기로 운영됐다.

경북보건대는 지역민과 함께 즐기는 생활스포츠 문화 확산을 위해 파크골프 기반 교류 프로그램과 스포츠 커뮤니티를 지속적으로 확대하고 있다.

경북보건대 이은직 총장은 환영 인사에서 “학업과 직장을 병행하며 노력하는 경북도민대학 학생 여러분이 오늘만큼은 마음껏 즐기고 서로 소통하는 시간이 되길 바란다“고 말했다.