11월 CBSI 전달 대비 5.9p 오른 72.2

[헤럴드경제=서정은 기자] 건설사들이 체감하는 경기가 지난달보다 소폭 개선됐으나, 여전히 부진한 수준에 머무르는 것으로 나타났다.

한국건설산업연구원(건산연)은 올해 11월 건설기업경기실사지수(CBSI)가 전달 대비 5.9포인트(p) 상승한 72.2를 기록했다고 10일 밝혔다. 지수가 기준선인 100을 밑돌면 건설 경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 것을, 100을 웃돌면 낙관적 시각이 우세함을 뜻한다.

이지혜 건산연 연구위원은 “11월 체감 건설 경기는 전월의 하락 폭을 일부 만회하며 상승했으나 70선 부근에서 등락을 반복했다”고 설명했다.

부문별 세부 지수는 공사기성지수(92.7)가 전달보다 19.2포인트(p) 올라 상승 폭이 가장 컸다. 이어 공사사대수금지수(85.4)가 8.5p, 수주잔고지수(75.4)가 6.6p, 신규수주지수(69.7)가 5.7p 상승했다.

공종별 신규수주지수는 토목(62.0)이 3.6p 떨어졌으나 주택(74.7)과 비주택건축(70.6)이 각각 15.2포p, 5.7p 올랐다.

기업 규모별로는 대기업지수(85.7)가 6.0p 하락했지만, 중견기업지수(72.4)와 중소기업지수(58.5)는 각각 13.1p, 10.4p 상승했다. 지역별로는 서울지수(79.9)가 4.9p 내렸지만, 지방지수(67.6)는 14.1p 올랐다.

12월 전망지수는 72.9로, 이달 실적 지수보다 0.7p 높아지는 수준에 그쳤다.

이 연구위원은 “통상 연말에 예산 집행 확대와 민간 부문의 사업 계획 확정 등으로 신규 수주가 증가하는 경향이 있어 단기적 실적 지수 개선에 긍정적으로 작용할 전망”이라면서도 “금리·공사비 등의 구조적 제약 요인은 여전히 존재한다”고 진단했다.